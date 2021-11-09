В МИД подтвердили закрытие границ Бельгии для путешествий из Украины
ОБНОВЛЕНО: Несмотря на официальное подтверждение закрытия границы, обновленные коронавирусные правила Бельгии оставляют разночтения о праве на въезд вакцинированных туристов. "Европейская правда" проверяет эту информацию и обновит новость, как только появится ясность.
Посольство Украины в Бельгии подтвердило, что решение Бельгии внести Украину в список "красных" стран означает невозможность туристических поездок, в том числе для вакцинированных украинцев.
Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в опубликованном разъяснении.
"Бельгия ограничивает поездки для украинцев с несущественной (туристической) целью. Путешествия по уважительным причинам и транзит разрешаются. Указанное решение может быть пересмотрено в случае улучшения эпидемической ситуации в Украине и Бельгии. Посольство работает, чтобы максимально сохранить для украинцев свободу путешествий в Бельгию" , – пишет посольство.
По новым правилам, с 9 ноября в Бельгию могут въезжать только:
- лица, имеющие бельгийское гражданство;
- лица, имеющие основное место жительства в Бельгии;
- один из супругов или партнер лица, имеющего бельгийское гражданство или имеющего основное место жительства в Бельгии;
- дети лица, имеющего бельгийское гражданство или имеющее основное место жительства в Бельгии или его партнера, если они живут вместе;
- лица, путешествующие транзитом через Бельгию из страны с очень высоким риском в другую страну ЕС или Шенгенскую зону, гражданином которой они являются или где они имеют основное место жительства;
- лица, осуществляющие транзит за пределы ЕС или Шенгенской зоны (транзит через страну высокого риска, не исходя из международной зоны аэропорта или транзит в Бельгии из страны высокого риска, не выходя из зоны аэропорта, не входящей в Шенгенскую зону);
- лица, путешествующие по весомым гуманитарным причинам;
- транспортный и грузовой персонал, моряки, экипажи буксиров, летчики и другой персонал, работающий на морских ветровых электростанциях, путешествующих с рабочими целями. Эти путешественники должны иметь сертификат, выданный работодателем.
Лицам, относящимся к таким категориям, необходимо перед прибытием в Бельгию заполнить специальную форму - Passenger locator form (PLF), независимо от того, каким видом транспорта они прибывают и со времени пребывания в стране.
При этом всем людям от 12 лет нужно иметь отрицательный ПЦР-тест, сделанный менее чем за 72 часа до прибытия в Бельгию.
После этого нужно дополнительно сдать тест на первый и седьмой день после прибытия.
Также – в том числе полностью привитым путешественникам – нужно провести 10 дней на самоизоляции, за исключением деятельности, являющейся основной причиной поездки в Бельгию в случае дипломатов и транспортного персонала.
Перед этим ЕвроПравда уже сообщала, что Бельгия официально исключила Украину из перечня государств, жителям которых разрешен въезд без "уважительной цели" даже при наличии вакцинации.
Напомним, Совет ЕС 9 ноября утвердил решение об исключении Украины из "зеленого списка" для путешествий в связи с ухудшением эпидемической ситуации.