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В МИД подтвердили закрытие границ Бельгии для путешествий из Украины

Вторник, 9 ноября 2021, 20:16
брюгге, фото: pixabay

ОБНОВЛЕНО: Несмотря на официальное подтверждение закрытия границы, обновленные коронавирусные правила Бельгии оставляют разночтения о праве на въезд вакцинированных туристов. "Европейская правда" проверяет эту информацию и обновит новость, как только появится ясность.

Посольство Украины в Бельгии подтвердило, что решение Бельгии внести Украину в список "красных" стран означает невозможность туристических поездок, в том числе для вакцинированных украинцев.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в опубликованном разъяснении.

"Бельгия ограничивает поездки для украинцев с несущественной (туристической) целью. Путешествия по уважительным причинам и транзит разрешаются. Указанное решение может быть пересмотрено в случае улучшения эпидемической ситуации в Украине и Бельгии. Посольство работает, чтобы максимально сохранить для украинцев свободу путешествий в Бельгию" , – пишет посольство.

По новым правилам, с 9 ноября в Бельгию могут въезжать только:

- лица, имеющие бельгийское гражданство;

- лица, имеющие основное место жительства в Бельгии;

- один из супругов или партнер лица, имеющего бельгийское гражданство или имеющего основное место жительства в Бельгии;

- дети лица, имеющего бельгийское гражданство или имеющее основное место жительства в Бельгии или его партнера, если они живут вместе;

- лица, путешествующие транзитом через Бельгию из страны с очень высоким риском в другую страну ЕС или Шенгенскую зону, гражданином которой они являются или где они имеют основное место жительства;

- лица, осуществляющие транзит за пределы ЕС или Шенгенской зоны (транзит через страну высокого риска, не исходя из международной зоны аэропорта или транзит в Бельгии из страны высокого риска, не выходя из зоны аэропорта, не входящей в Шенгенскую зону);

- лица, путешествующие по весомым гуманитарным причинам;

- транспортный и грузовой персонал, моряки, экипажи буксиров, летчики и другой персонал, работающий на морских ветровых электростанциях, путешествующих с рабочими целями. Эти путешественники должны иметь сертификат, выданный работодателем.

Лицам, относящимся к таким категориям, необходимо перед прибытием в Бельгию заполнить специальную форму - Passenger locator form (PLF), независимо от того, каким видом транспорта они прибывают и со времени пребывания в стране.

При этом всем людям от 12 лет нужно иметь отрицательный ПЦР-тест, сделанный менее чем за 72 часа до прибытия в Бельгию.

После этого нужно дополнительно сдать тест на первый и седьмой день после прибытия.

Также – в том числе полностью привитым путешественникам – нужно провести 10 дней на самоизоляции, за исключением деятельности, являющейся основной причиной поездки в Бельгию в случае дипломатов и транспортного персонала.

Перед этим ЕвроПравда уже сообщала, что Бельгия официально исключила Украину из перечня государств, жителям которых разрешен въезд без "уважительной цели" даже при наличии вакцинации.

Напомним, Совет ЕС 9 ноября утвердил решение об исключении Украины из "зеленого списка" для путешествий в связи с ухудшением эпидемической ситуации.

Темы: БельгияМИДтуризм
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