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Глава Нацполиции поддержал "ковидную амнистию" с одним условием

Вторник, 9 ноября 2021, 21:19
Глава Нацполиции поддержал ковидную амнистию с одним условием
игорь клименко, фото нацполиция

Глава Национальной полиции Игорь Клименко заявил, что все, кто купил поддельный COVID-сертификат, но не пользовался им, должны уйти от ответственности. Все остальные нарушители должны отвечать перед законом.

Источник: Клименко во время брифинга, которого цитирует Нацполиция

Прямая речь Клименко: "Я понимаю, что очень многие оступились и приобрели эти сертификаты. И если вы не воспользовались заведомо поддельным сертификатом, мы должны сейчас наработать тот правовой механизм, который позволит вам избежать ответственности.

С другой стороны, мы должны выявить физическое или юридическое лицо, которое занималось изготовлением, продажей или передачей этого сертификата".

Детали: Кроме того, Клименко отметил, что правовые нормы по освобождению от ответственности граждан, которые купили, но не использовали поддельный сертификат, будут наработаны в ближайшие дни.

По его словам, над документом работают Минздрав, МВД и Верховная Рада.

Напомним: Министерство здравоохранения рассматривает возможность введения "ковидной амнистии" для тех, кто купил документы о вакцинации против коронавируса.

Украинская правда
Темы: полициякоронавирусвакцинация
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