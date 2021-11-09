Глава Нацполиции поддержал "ковидную амнистию" с одним условием
Глава Национальной полиции Игорь Клименко заявил, что все, кто купил поддельный COVID-сертификат, но не пользовался им, должны уйти от ответственности. Все остальные нарушители должны отвечать перед законом.
Источник: Клименко во время брифинга, которого цитирует Нацполиция
Прямая речь Клименко: "Я понимаю, что очень многие оступились и приобрели эти сертификаты. И если вы не воспользовались заведомо поддельным сертификатом, мы должны сейчас наработать тот правовой механизм, который позволит вам избежать ответственности.
С другой стороны, мы должны выявить физическое или юридическое лицо, которое занималось изготовлением, продажей или передачей этого сертификата".
Детали: Кроме того, Клименко отметил, что правовые нормы по освобождению от ответственности граждан, которые купили, но не использовали поддельный сертификат, будут наработаны в ближайшие дни.
По его словам, над документом работают Минздрав, МВД и Верховная Рада.
Напомним: Министерство здравоохранения рассматривает возможность введения "ковидной амнистии" для тех, кто купил документы о вакцинации против коронавируса.