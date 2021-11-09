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Вакцинированным украинцам все же разрешат въезд в Бельгию, как и в большинство стран ЕС

Вторник, 9 ноября 2021, 21:40
Вакцинированным украинцам все же разрешат въезд в Бельгию, как и в большинство стран ЕС
ФОТО: PIXABAY

Вопреки первоначальным сообщениям о запрете въезда туристам из Украины, власти Бельгии все же сохранили право на "некритичные поездки" для тех, кто имеет украинский сертификат о вакцинации.

Об этом говорится в королевском указе, регулирующем обновленные правила карантина после вспышки эпидемии коронавируса в Бельгии, пишет Европейская правда.

Несмотря на то, что статья 16 этого указа запрещает несущественные путешествия в Бельгию (в частности туризм, поездки к друзьям, бизнес-поездки и т.п.) жителям государств, которые вычеркнуты из "белого списка ЕС", в ней есть исключение для вакцинированных иностранцев. Для поездки в Бельгию понадобится сертификат о вакцинации, который приравнивается к европейскому. Украинские электронные сертификаты, полученные через приложение или сайт Дия, имеют такой статус; бумажные "международные" сертификаты не признаются подобающим доказательством.

Также разрешен въезд детей до 17 лет, если те путешествуют с вакцинированными взрослыми.

Указ устанавливает, что право на въезд украинцев в Бельгию будет отозвано в случае, если Украина получит статус "зоны очень высокого риска". Сейчас у нас нет такого статуса, Украина классифицируется как "зона высокого риска" (или "красная зона").

Сайт бельгийского правительства, посвященный вопросу пандемии, уточняет также, что путешествующие из Украины, в том числе туристы, обязаны сдать два теста в Бельгии и отбыть короткий "карантин", который, впрочем, не является препятствием для туризма. Первый тест необходимо сдать на 1-й или 2-й день по прибытии; в случае, если он отрицательный, карантин можно прекратить. Важно, что правила позволяют сдать для этого быстрый антиген-тест и сделать это сразу по прибытию, что уменьшает продолжительность карантина до минимума.

Второй контрольный тест необходимо сдать на 7-й день пребывания в Бельгии для остающихся в стране более 7 дней; антиген тест также является разрешенным.

Дети до 12 лет не должны проходить тестирование и не нуждаются в изоляции после въезда.

Напомним, что ранее публиковалась другая информация: посольство Украины в Бельгии подтверждало закрытие границ Бельгии для всех несущественных путешествий из Украины, также об этом сообщала ЕвроПравда. "Учитывая, что есть противоречивая информация на официальных ресурсах Королевства Бельгия, посольство обратилось за разъяснениями к пограничной службе Бельгии", - пояснили ЕП в украинской дипмиссии. Редакция опубликует также официальное разъяснение обновленных правил въезда для вакцинированных жителей Украины, как только оно поступит.

Следует также отметить, что большинство государств ЕС, как ожидается, также оставят открытыми границы для вакцинированных украинцев, несмотря на перевод нашего государства в "красную зону". Ранее глава МИД поручил посольствам Украины приложить усилия для сохранения свободы поездок украинцев в ЕС.

Детальнее об этом в статье "Безвиз в красной зоне: как новая волна эпидемии изменит правила въезда в ЕС для украинцев"

"Украинская правда" в Threads

Темы: БельгияЕСвакцинациякоронавирус
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