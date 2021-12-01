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ООН: Треть населения мира никогда не пользовалась Интернетом

Среда, 1 декабря 2021, 05:38
WOJTEK RADWANSKI/AFP via Getty Images

2,9 млрд человек – или 37% населения мира – никогда не пользовались Интернетом.

Источник: Международный союз электросвязи ООН, AFP

Детали: Из этих 2,9 млрд 96% живут в развивающихся странах.

Количество людей, пользующихся Интернетом, увеличилось до 4,9 млрд в 2021 году с примерно 4,1 млрд в 2019 году.

Резкому росту числа людей в сети способствовали меры, предпринятые во время пандемии – повсеместные локдауны и закрытие школ в сочетании с необходимостью доступа к новостям, государственным услугам, обновлениям здравоохранения, электронной коммерции и онлайн-банкингу. Число пользователей Интернета во всем мире увеличилось более чем на 10% в первый год пандемии – на сегодняшний день это самый большой годовой прирост за десятилетия.

Темы: ООНинтернет
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