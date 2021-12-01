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Тель-Авив стал самым дорогим городом для жизни — рейтинг

Среда, 1 декабря 2021, 05:40
Тель-Авив стал самым дорогим городом для жизни — рейтинг
GIL COHEN-MAGEN/AFP via Getty Images

Тель-Авив стал самым дорогим городом для жизни в мире.

Источник: рейтинг Economist Intelligence Unit, The Guardian

Детали: Тель-Авив поднялся с пятого места в 2020 году и впервые возглавил рейтинг. 

Подъем Тель-Авива в таблице частично был вызван укреплением национальной валюты - шекеля - по отношению к доллару, а также ростом цен на транспорт и продукты.

В целом, на вершине рейтинга по-прежнему доминируют европейские и развитые азиатские города, в то время как североамериканские и китайские города остаются относительно умеренными. Самые дешевые города в основном находятся на Ближнем Востоке и в Африке или в самых бедных частях Азии.

Париж разделил второе место в рейтинге вместе с Сингапуром, Цюрих и Гонконг вошли в остальную пятерку лидеров. Нью-Йорк был на 6 месте, Женева – на 7, а Копенгаген, Лос-Анджелес и Осака замыкали десятку.

 

Дамаск (Сирия) сохранил свое место как самый дешевый город в мире для проживания.

Самым большим "скачком" отличился Тегеран, который поднялся с 79 на 29 место из-за санкций США, которые вызвали дефицит и рост цен. Как отмечается, наибольшее падение произошло в Риме – на 16 позиций до 48.

Киев находится на 88 месте в мире, поднявшись на 13 позиций.

 

Напомним: В 2020 году сообщалось, что в рейтинге самых дорогих городов Киев за год поднялся на 22 позиции и стал одним из самых быстрорастущих в цене городов за 2019 год.

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Темы: рейтинг
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