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Covid в Украине: почти 12 тысяч больных и 557 умерших за сутки

Среда, 1 декабря 2021, 08:21
Фото киевских властей

За сутки 30 ноября в Украине зафиксировали 11 960 случаев коронавирусной болезни и 557 смертей от нее, госпитализировали с Covid-19 или подозрением на него 3 629 человек, выздоровели 26 160 человек.

Источник: Министерство охраны здоровья

Детали: Из всех новых больных – 1 088 детей и 207 медработников.

Больше всего больных с коронавирусом в этот вторник выявлено в Киеве (1 592), Полтавской (905), Запорожской (760), Киевской (704) и Донецкой (666) областях.

Больше всего смертей за последние сутки зарегистрировано в Запорожской (61), Днепропетровской (44), Донецкой (39), Харьковской (38) и Киевской (32) областях.

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 3 450 341 человека, выздоровели 2 972 192 человека, умерли 86 532 человека.

Темы: Covid-2019коронавирусэпидемия
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