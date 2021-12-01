Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский анонсировал запуск "экономического паспорта украинца"

Среда, 1 декабря 2021, 09:23
Зеленский анонсировал запуск экономического паспорта украинца
Владимир Зеленский. Фото Дмитрия Ларина, УП

Президент Владимир Зеленский анонсировал введение "экономического паспорта украинца" – счетов для детей, на которых будут накапливаться средства от уплаты за использование недр, и которые дети смогут использовать на образование или жилье после достижения совершеннолетия.

Источник: ежегодное послание президента в Верховной Раде 1 декабря

Прямая речь Зеленского: "До 10 декабря впервые за всю историю я внесу законопроект об экономическом паспорте украинца. В соответствии с ним эти средства – плата за использование наших недр – будут накапливаться на персональных счетах детей граждан Украины. По достижении совершеннолетия дети могут использовать эти накопления для получения образования или покупки собственного жилья". 

Детали: Президент отметил, что средства на "экономическом паспорте украинца" появятся благодаря принятому 30 ноября налоговому закону №5600, который увеличивает плату за использование природных ресурсов.

По словам Зеленского, благодаря этим двум законам "наконец-то наши олигархи станут настоящими инвесторами в будущее наших детей".

Также президент обещает вскоре запустить программу "Украинская мечта", согласно которой каждый гражданин, "честно уплачивающий налоги", сможет получить кредит по ставке 5% в гривне для приобретения собственной недвижимости в новом жилье, электромобиля и получения образования или смены профессии.

Кроме того, по его словам, в 2022 году начнут "Большую термомодернизацию", по которой планируют утеплить тысячи многоэтажных домов, школ, садов и больниц, чтобы "застраховаться от дальнейшего роста цен на энергоресурсы и впервые получить настоящую энергетическую независимость". 

Ирина Балачук, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Зеленскийэкономикадетиолигархи
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

Все новости...
Зеленский
Зеленский посетил Змеиный в 500-й день полномасштабной войны
Зеленский: Весь мир заинтересован, чтобы работал "зерновой коридор"
Зеленский поблагодарил Байдена за новый пакет военной помощи
Последние новости
18:29
В большинстве областей воздушная тревога, сообщают о баллистической угрозе
18:16
Комитет парламента Турции поддержал вступление Швеции в НАТО
18:13
ОбновленоОт российских обстрелов в Херсонской области один человек погиб, еще трое ранены
18:12
СМИ: В Турции перенесли первый полет национального истребителя
18:08
ГБР проверяет экс-замглавы Нацполиции Тишлека на незаконное обогащение
17:54
Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь
17:46
Gazeta Wyborcza: У оппозиции есть план отстранения Туска от власти с помощью президента
17:32
Традиции Щедрого вечера внесли в список нематериального наследия Украины
17:19
Италия готовится к возможным терактам на Новый год
17:14
Воздушные силы сбили две российские ракеты, которые шли на Днепр
Все новости...
Реклама: