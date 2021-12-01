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Зеленский анонсировал запуск "экономического паспорта украинца"

Среда, 1 декабря 2021, 10:23
Владимир Зеленский. Фото Дмитрия Ларина, УП

Президент Владимир Зеленский анонсировал введение "экономического паспорта украинца" – счетов для детей, на которых будут накапливаться средства от уплаты за использование недр, и которые дети смогут использовать на образование или жилье после достижения совершеннолетия.

Источник: ежегодное послание президента в Верховной Раде 1 декабря

Прямая речь Зеленского: "До 10 декабря впервые за всю историю я внесу законопроект об экономическом паспорте украинца. В соответствии с ним эти средства – плата за использование наших недр – будут накапливаться на персональных счетах детей граждан Украины. По достижении совершеннолетия дети могут использовать эти накопления для получения образования или покупки собственного жилья". 

Детали: Президент отметил, что средства на "экономическом паспорте украинца" появятся благодаря принятому 30 ноября налоговому закону №5600, который увеличивает плату за использование природных ресурсов.

По словам Зеленского, благодаря этим двум законам "наконец-то наши олигархи станут настоящими инвесторами в будущее наших детей".

Также президент обещает вскоре запустить программу "Украинская мечта", согласно которой каждый гражданин, "честно уплачивающий налоги", сможет получить кредит по ставке 5% в гривне для приобретения собственной недвижимости в новом жилье, электромобиля и получения образования или смены профессии.

Кроме того, по его словам, в 2022 году начнут "Большую термомодернизацию", по которой планируют утеплить тысячи многоэтажных домов, школ, садов и больниц, чтобы "застраховаться от дальнейшего роста цен на энергоресурсы и впервые получить настоящую энергетическую независимость". 

Ирина Балачук, УП
Темы: Зеленскийэкономикадетиолигархи
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