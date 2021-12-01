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Президент обещает дать квартиры всем ветеранам АТО и ООС

Среда, 1 декабря 2021, 09:28
Президент обещает дать квартиры всем ветеранам АТО и ООС
Иллюстрация с сайта Минобороны mil.gov.ua

Президент Владимир Зеленский заявил, что в 2022 году власти предоставит квартиры всем ветеранам Антитеррористической операции и Операции Объединенных сил, которые стоят в очереди на жилье от государства.

Источник: Зеленский в ежегодном послании в Верховной Раде 1 декабря

Прямая речь: "Я горжусь тем, что мы в следующем году впервые с начала войны на востоке Украины полностью закроем очередь на квартиры для всех ветеранов войны на востоке Украины.

Сразу после ветеранов мы начинаем такой же процесс для всех наших военнослужащих".

Детали: Президент также сказал, что в 2022 году финансирование сектора обороны и безопасности превысит 320 миллиардов гривен, в то время как в 2018 году эта сумма составила 191,7 миллиарда.

Алена Рощенко, УП

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Темы: ЗеленскийжильеветераныАТОООС
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