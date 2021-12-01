Зеленский внесет в Раду проект закона о множественном гражданстве

Президент Владимир Зеленский анонсировал внесение в Верховную раду законопроекта о множественном гражданстве.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом глава государства заявил 1 декабря в ежегодном послании Верховной раде.

"Важная составляющая нашей международной политики - поддержка мирового украинства. Я знаю, насколько важен для украинцев, проживающих в США, Канаде и ЕС, вопрос множественного гражданства.

Сегодня я вношу соответствующий законопроект на рассмотрение парламента", – сказал Зеленский.

По его словам, впервые "украинцы со всего мира будут чувствовать себя не диаспорой, не просто людьми "украинского происхождения", а украинского гражданства".

Детальнее о "подводных камнях" и вызовах, связанных с этой идеей, смотрите в видеоблоге "Европейской правды", который объясняет, почему возникла и что должна изменить идея о легализации так называемого "двойного гражданства".

Напомним, в 2020 году Верховная рада отложила рассмотрение президентского законопроекта по вопросам гражданства.

Внесенный законопроект был остановлен, потому что эксперты ВР заключили, что без изменений в Конституцию, просто на уровне закона, этот вопрос урегулировать невозможно.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина планирует разрешить двойное гражданство с ЕС, но не Россией.