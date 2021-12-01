Уже 14 регионов Украины утратили показатели "красной" зоны

По состоянию на сейчас Киев и 13 областей Украины по показателям не должны находиться в "красных" зонах эпидемической опасности из-за распространения коронавируса. Сохраняют такие показатели 5 регионов.

Источник: данные Министерства здравоохранения

Детали: В частности, показатели "красной" зоны утратили, но в ней еще остаются, следующие регионы:

Киев; Киевская область; Винницкая; Днепропетровская; Донецкая; Запорожская; Ивано-Франковская; Луганская; Львовская; Одесская; Ровенская; Херсонская; Хмельницкая; Черкасская область.

По правилам Минздрава, если в регионе за последние три дня превышены показатели относительно как минимум двух признаков распространения эпидемии, то он маркируется как регион с наивысшим - "красным" - уровнем опасности распространения вируса. Такими признаками являются загруженность коек в больницах, количество тестирований на ковод, количество госпитализаций, уровень роста общего количества госпитализированных и коэффициент обнаружения новых инфицированных.

В вышеперечисленных регионах проблемным является максимум один такой признак, а то и вообще ни одного.

Решение о фактическом выводе регионов из "красной" зоны должна принять специальная комиссия по чрезвычайным ситуациям.

При этом все еще "красными" по показателям остаются следующие местности:

Волынская область; Житомирская; Николаевская; Сумская; Черниговская область.

Еще четыре области Украины находятся в "желтой" зоне, две – в "оранжевой".