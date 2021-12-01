Уже 14 регионов Украины утратили показатели "красной" зоны
По состоянию на сейчас Киев и 13 областей Украины по показателям не должны находиться в "красных" зонах эпидемической опасности из-за распространения коронавируса. Сохраняют такие показатели 5 регионов.
Источник: данные Министерства здравоохранения
Детали: В частности, показатели "красной" зоны утратили, но в ней еще остаются, следующие регионы:
- Киев;
- Киевская область;
- Винницкая;
- Днепропетровская;
- Донецкая;
- Запорожская;
- Ивано-Франковская;
- Луганская;
- Львовская;
- Одесская;
- Ровенская;
- Херсонская;
- Хмельницкая;
- Черкасская область.
По правилам Минздрава, если в регионе за последние три дня превышены показатели относительно как минимум двух признаков распространения эпидемии, то он маркируется как регион с наивысшим - "красным" - уровнем опасности распространения вируса. Такими признаками являются загруженность коек в больницах, количество тестирований на ковод, количество госпитализаций, уровень роста общего количества госпитализированных и коэффициент обнаружения новых инфицированных.
В вышеперечисленных регионах проблемным является максимум один такой признак, а то и вообще ни одного.
Решение о фактическом выводе регионов из "красной" зоны должна принять специальная комиссия по чрезвычайным ситуациям.
При этом все еще "красными" по показателям остаются следующие местности:
- Волынская область;
- Житомирская;
- Николаевская;
- Сумская;
- Черниговская область.
Еще четыре области Украины находятся в "желтой" зоне, две – в "оранжевой".