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Уже 14 регионов Украины утратили показатели "красной" зоны

Среда, 1 декабря 2021, 11:39
фото: Дмитрий Ларин, УП

По состоянию на сейчас Киев и 13 областей Украины по показателям не должны находиться в "красных" зонах эпидемической опасности из-за распространения коронавируса. Сохраняют такие показатели 5 регионов.

Источник: данные Министерства здравоохранения

Детали: В частности, показатели "красной" зоны утратили, но в ней еще остаются, следующие регионы:

  1. Киев;
  2. Киевская область;
  3. Винницкая;
  4. Днепропетровская;
  5. Донецкая;
  6. Запорожская;
  7. Ивано-Франковская;
  8. Луганская;
  9. Львовская;
  10. Одесская;
  11. Ровенская;
  12. Херсонская;
  13. Хмельницкая;
  14. Черкасская область.
 

По правилам Минздрава, если в регионе за последние три дня превышены показатели относительно как минимум двух признаков распространения эпидемии, то он маркируется как регион с наивысшим - "красным" - уровнем опасности распространения вируса. Такими признаками являются загруженность коек в больницах, количество тестирований на ковод, количество госпитализаций, уровень роста общего количества госпитализированных и коэффициент обнаружения новых инфицированных.

В вышеперечисленных регионах проблемным является максимум один такой признак, а то и вообще ни одного.

Решение о фактическом выводе регионов из "красной" зоны должна принять специальная комиссия по чрезвычайным ситуациям.

При этом все еще "красными" по показателям остаются следующие местности:

  1. Волынская область;
  2. Житомирская;
  3. Николаевская;
  4. Сумская;
  5. Черниговская область.

Еще четыре области Украины находятся в "желтой" зоне, две – в "оранжевой".

Евгений Кизилов, УП
Темы: карантинкоронавирусрегионы
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