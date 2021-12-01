Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

14 новогодних локаций: в КГГА рассказали о празднованиях в столице

Среда, 1 декабря 2021, 13:06
фото: кгга

Заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский рассказал, что с 16 декабря в столице откроются 14 новогодних локаций для киевлян и гостей города.

Источник: КГГА

Прямая речь Мондриевского: "Столичная власть уже 7 лет использует свой успешный опыт, когда к созданию новогодних локаций приобщается частный бизнес. Это, в первую очередь, позволяет сэкономить десятки миллионов бюджетных средств, нуждающихся в других отраслях. В то же время, такое партнерство позволяет создать современные европейские локации, которые являются магнитом не только для киевлян, но и для гостей столицы".

Детали: Отмечается, что монтажные работы праздничных локаций начнутся в скором времени на Софийской и Контрактовой площадях и у Арки дружбы народов, все улицы и площади будут украшены, а в каждом районе столицы появится новогодняя елка.

КГГА позже обнародует план мероприятий и расскажет о перекрытии движения во время праздников.

Украинская правда
Темы: Киевпразднования
powered by lun.ua
Главное сегодня

Реакция на санкции: у Лукашенко призвали "европейских политиков одуматься"

Кличко назвал новые цены на проезд в общественном транспорте Киева

Венедиктова наискала более 200 дел на бизнес Ахметова

ВИДЕОЭлектростанция Ахметова умалила масштаб аварии и не пустила проверку – СМИ

Новости 2 декабря: войска РФ и Украины, бюджет Украины на 2022 год

ЕС расширил санкции против режима Лукашенко: в списке "Белавиа", судьи и пограничники

Все новости...
Киев
В Киеве разоблачили "ферму" ботов, распространявших протестные настроения
Ноябрь в Киеве вошел в десятку самых теплых за 140 лет
В центре Киева 1 декабря ограничат движения автотранспорта
Последние новости
04:52
Зеленский поговорил с Трюдо об усилении санкционного давления на Россию
04:28
Двери пока закрыты – Кулеба о присоединении Украины к НАТО
03:54
"Северный поток-2": на лоббирование против санкций потратили $7,4 млн – СМИ
02:53
Три компании США создадут космические станции, которые заменят МКС
01:55
Польша начнет в декабре Covid-вакцинацию детей с 5 лет
00:57
Из-за появления "омикрона" Байден объявил новый план борьбы с корнавирусом
00:25
Реакция на санкции: у Лукашенко призвали "европейских политиков одуматься"
23:37
Кличко назвал новые цены на проезд в общественном транспорте Киева
23:15
Венедиктова наискала более 200 дел на бизнес Ахметова
22:33
Меркель попрощалась с должностью канцлера: военные прошли маршем с факелами
Все новости...