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14 новогодних локаций: в КГГА рассказали о празднованиях в столице

Среда, 1 декабря 2021, 12:06
14 новогодних локаций: в КГГА рассказали о празднованиях в столице
фото: кгга

Заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский рассказал, что с 16 декабря в столице откроются 14 новогодних локаций для киевлян и гостей города.

Источник: КГГА

Прямая речь Мондриевского: "Столичная власть уже 7 лет использует свой успешный опыт, когда к созданию новогодних локаций приобщается частный бизнес. Это, в первую очередь, позволяет сэкономить десятки миллионов бюджетных средств, нуждающихся в других отраслях. В то же время, такое партнерство позволяет создать современные европейские локации, которые являются магнитом не только для киевлян, но и для гостей столицы".

Детали: Отмечается, что монтажные работы праздничных локаций начнутся в скором времени на Софийской и Контрактовой площадях и у Арки дружбы народов, все улицы и площади будут украшены, а в каждом районе столицы появится новогодняя елка.

КГГА позже обнародует план мероприятий и расскажет о перекрытии движения во время праздников.

Украинская правда
Темы: Киевпразднования
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