Зеленский присвоил звание Героя Украины добровольцу "Правого сектора"

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины и вручил орден "Золотая Звезда" участнику боевых действий в составе добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" Дмитрию Коцюбайло, известному по позывному "Да Винчи".

Источник: Офис президента, указ от 30 ноября, Коцюбайло в Facebook

Детали: 1 декабря глава государства выступил в Верховной Раде с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении Украины и вручил государственные награды.

26-летний Коцюбайло – самый молодой командир штурмовой роты ДУК "Правый сектор", находящийся на фронте с начала российско-украинской войны. В 2014 году получил тяжелое ранение танковым снарядом в населенном пункте Пески Донецкой области.

После выздоровления через три месяца реабилитации вернулся на фронт, где по сей день продолжает отстаивать суверенитет и территориальную целостность Украины.

Прямая речь Коцюбайло: "Сегодня высшей государственной наградой - званием Героя Украины были награждены все Добровольцы. Каждый, кто в 2014 взял в руки оружие и пошел защищать свою страну".