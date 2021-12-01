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Президент Еврокомиссии: Пора начать дискуссию об обязательной вакцинации

Среда, 1 декабря 2021, 15:14
gettyimages

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен высказалась за начало дискуссий о введении обязательной вакцинации от коронавируса в Европейском Союзе.

Об этом она сказала на брифинге в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

"Если посмотреть на цифры, у нас сейчас вакцинировано 77% взрослого населения в ЕС, или 66% всего населения. Это означает, что треть не вакцинированы, около 150 млн человек. Это много. Не каждый может быть вакцинирован, как маленькие дети или люди с медицинскими показаниями, но большинство могут. И сейчас необходимо начать дискуссию, как мы потенциально можем думать об обязательной вакцинации в ЕС. Это требует дискуссии и общего подхода", - сказала фон дер Ляйен.

Она также сказала, что поскольку производители вакцин Pfizer и Moderna намерены доставить еще 360 миллионов доз до конца марта, бустерные дозы будут доступны для всех желающих.

"Мы знаем по опыту с дельта-вариантом, что это гонка со временем. Наши ученые уже нам сказали, что полная вакцинация и бустерные дозы дают прочную защиту против коронавируса", - сказала президент Еврокомиссии.

Напомним, Австрия из первой из стран Европы заявила о намерении сделать прививку от коронавируса обязательной для всего населения с 1 февраля.

Темы: Еврокомиссиявакцинациякоронавирус
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