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Праздник приближается: у украинцев будут длинные выходные в декабре и январе

Среда, 1 декабря 2021, 16:16
Фото Getty Images

В связи с рождественско-новогодними праздниками украинцы будут иметь три выходных дня подряд в конце декабря и два длинных уикенда в начале января.

Источник: "Украинская правда"

Детали: В субботу 25 декабря христиане празднуют Рождество по григорианскому календарю – поскольку это выходной, то выходным будет и следующий понедельник, 27 декабря. Рабочий же день в пятницу 24 декабря рекомендовано сделать коротким.

Новый год 2022-й придет в ночь с пятницы на субботу, поэтому украинцы снова будут отдыхать три дня подряд, 1-3 января.

В январе будет еще одна "тройка" выходных – 7-9 января, ведь 7 января христиане восточного обряда будут праздновать Рождество по юлианскому календарю.

 

2022-й год по китайскому календарю будет годом Голубого Водяного Тигра, но начнется он для почитателей этих традиций 1 февраля.

Украинская правда
Темы: празднованияУкраина
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