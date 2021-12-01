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Порошенко назвал слова Зеленского о госперевороте "глупой шуткой"

Среда, 1 декабря 2021, 16:49
Петр Порошенко. фото: пресс-служба "Евросолидарности"

Лидер "Европейской солидарности" 5-й президент Украины Петр Порошенко заявил, что государственный переворот – это наступление на демократию, начатое действующим главой государства Владимиром Зеленским.

Источник: Порошенко во время выступления на киевском форуме безопасности 1 декабря, которого цитирует пресс-служба "ЕС"

Прямая речь: "Если не ошибаюсь, на сегодняшний день был анонсирован так называемый "государственный переворот". Я хотел бы извиниться перед нашими зарубежными партнерами за эту совершенно глупую шутку Зеленского. Это – пример грубой безответственности перед страной и перед миром.

Но есть ли угроза на сегодняшний день украинской демократии, украинской государственности? Есть ли угроза европейскому выбору? Есть. Это попытки Зеленского построить в Украине режим по лекалам Путина и Лукашенко".

Детали: По мнению Порошенко, Зеленский через сомнительные законы хочет поставить медиа под тотальный контроль власти, ввести дистанционное голосование по интернету российского образца и поставить под контроль Конституционный суд.

Прямая речь: "Есть веские основания полагать, что это и есть планы Зеленского. И это угроза реального ползучего переворота. Я уверен, что украинская оппозиция вместе с мощным гражданским обществом способна остановить этот сценарий, мы не раз уже это делали".

Украинская правда
Темы: ПорошенкоЗеленский
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