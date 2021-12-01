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Кулеба: Любые требования России к НАТО относительно членства Украины неправомерны

Среда, 1 декабря 2021, 17:04
Дмитрий кулеба, фото Getty Images

Украина планирует продолжать реформу на пути к членству в НАТО, а требования РФ к Альянсу не расширяться на восток не имеют никакого обоснования.

Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба в ходе общения журналистами по итогам министерской встречи НАТО в Риге, пишет "Европейская правда".

"Россия не может помешать Украине сблизиться с НАТО и не имеет права высказываться в соответствующих дискуссиях. Любое российское предложение обсудить с НАТО или США или другими странами любые так называемые гарантии того, что Альянс не расширится на Восток, нелегитимны", – сказал Кулеба.

По его словам, лучшей гарантией безопасности от России был бы вывод ее войск с территории Украины, прекращение агрессии и, таким образом, нормализация отношений с Западом.

"Украина полна решимости продолжать широкомасштабные реформы, чтобы трансформировать наш сектор безопасности и обороны по принципам НАТО. Мы благодарны за то, что члены Альянса остаются привержены поддержке наших реформ, и высоко оцениваем достигнутый прогресс", - сказал министр.

Кулеба добавил, что результаты саммита НАТО в Мадриде в следующем году должны не только очертить ответ союзников на новые вызовы и угрозы, но и установить указания, которые могут помочь им воплотить решение Бухарестского саммита относительно нашего возможного членства.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что хочет "конкретных договоренностей" на бумаге с США и другими членами НАТО, которые бы предусматривали, что Альянс не будет расширяться на восток.

Темы: РосcияНАТОУкраинаМИДКулеба Дмитрий
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