В сети распространяется фейк о "расстреле" мигрантов на границе Украины с Беларусью

Государственная пограничная служба предупреждает о распространении фейка о якобы расстреле нелегальных мигрантов, пытавшихся прорваться в Украину из Беларуси.

Источник: ГПСУ

Детали: В сети Интернет распространяется видео, на котором, якобы снятые тепловизионной камерой кадры расстрела группы лиц.

Отдельные ресурсы дописывают, что это произошел расстрел украинскими военными, другие отмечают, что пограничники группы нелегальных мигрантов, которые пытались прорваться в Украину из Беларуси через зону отчуждения.

Также на видео видна надпись "PRILUKI", а само видео, якобы, записано 29 ноября.

Государственная пограничная служба Украины отмечает, что эта информация не соответствует действительности и фейковая.

Дословно: "Никаких обнаружений групп незаконных мигрантов на границе с Республикой Беларусь, в т.ч. в районе Чернобыльской зоны, не было.

Пограничники обращаются к гражданам оставаться сознательными, не распространять информацию фейковых ресурсов и используемую российской пропагандой.

Напомним, несколько недель назад уже происходили подобные фейковые сообщения о задержании незаконных мигрантов в Чернобыльской зоне.

Госпогранслужба просит доверять только проверенной и официальной информации".