Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Лукашенко: "Буду делать все, чтобы Украина стала нашей"

Среда, 1 декабря 2021, 17:51
Александр Лукашенко, Фото Getty Images

Самопровозглашенный "президент" Беларуси Александр Лукашенко заявил, что будет всеми силами стараться сделать Украину "нашей" страной, потому что "там наш народ".

Источник: интервью Лукашенко известному кремлевскому пропагандисту Дмитрию Киселеву

Прямая речь: "Я никогда не буду на стороне того националистического угара, который сегодня происходит в Украине. Я буду делать все для того, чтобы Украина стала нашей. Она наша Украина. Там народ наш. Это не эмоции. Это мои твердые убеждения".

Детали: Лукашенко пообещал, что если Украина проявит агрессию по отношению к РФ, то "мы в теснейшей связке юридически, экономически, политически будем с Россией".

Украинская правда
Темы: ЛукашенкоУкраинаБеларусь
powered by lun.ua
Главное сегодня

У Зеленского ответили на упреки в назначении 28 судей, в том числе двух судей Майдана

Новости 3 декабря: министр обороны о России, тариф на проезд в Киеве

Бутусов извинился "за эмоции" на пресс-конференции, но от слов не отказывается

Байден заявил о подготовке ряда инициатив для сдерживания Путина от вторжения в Украину

Зеленский впервые поговорил с Орбаном и пригласил его в Украину

Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию в Украине: пожаловался на "Байрактары"

Все новости...
Лукашенко
"Глумились над смертью российских десантников": в Беларуси задержали 11 человек
Послы ЕС утвердили пятый пакет санкций против Беларуси, начнут действовать в четверг
Лукашенко подтвердил готовность прекратить транзит газа, если Польша закроет границу
Последние новости
21:15
У Зеленского ответили на упреки в назначении 28 судей, в том числе двух судей Майдана
20:50
Новости 3 декабря: министр обороны о России, тариф на проезд в Киеве
20:49
Чехия направит военных в Польшу для охраны границы с Беларусью
20:47
Энергорегулятор оштрафовал Нафтогаз за недопуск к проверкам
20:35
Данилов о возможном вторжении российских войск: Их здесь никто не ждет
20:19
Официальный курс: гривня укрепилась к евро
19:30
Бутусов извинился "за эмоции" на пресс-конференции, но от слов не отказывается
19:14
Байден заявил о подготовке ряда инициатив для сдерживания Путина от вторжения в Украину
19:01
Продажа валюты НБУ у этом году пересекла миллиард долларов
19:00
"Шахтер" пропустил первым, но забил "Львову" 6 мячей
Все новости...