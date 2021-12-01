Лукашенко: "Буду делать все, чтобы Украина стала нашей"

Самопровозглашенный "президент" Беларуси Александр Лукашенко заявил, что будет всеми силами стараться сделать Украину "нашей" страной, потому что "там наш народ".

Источник: интервью Лукашенко известному кремлевскому пропагандисту Дмитрию Киселеву

Прямая речь: "Я никогда не буду на стороне того националистического угара, который сегодня происходит в Украине. Я буду делать все для того, чтобы Украина стала нашей. Она наша Украина. Там народ наш. Это не эмоции. Это мои твердые убеждения".

Детали: Лукашенко пообещал, что если Украина проявит агрессию по отношению к РФ, то "мы в теснейшей связке юридически, экономически, политически будем с Россией".