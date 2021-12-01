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Лукашенко: "Буду делать все, чтобы Украина стала нашей"

Среда, 1 декабря 2021, 16:51
Лукашенко: Буду делать все, чтобы Украина стала нашей
Александр Лукашенко, Фото Getty Images

Самопровозглашенный "президент" Беларуси Александр Лукашенко заявил, что будет всеми силами стараться сделать Украину "нашей" страной, потому что "там наш народ".

Источник: интервью Лукашенко известному кремлевскому пропагандисту Дмитрию Киселеву

Прямая речь: "Я никогда не буду на стороне того националистического угара, который сегодня происходит в Украине. Я буду делать все для того, чтобы Украина стала нашей. Она наша Украина. Там народ наш. Это не эмоции. Это мои твердые убеждения".

Детали: Лукашенко пообещал, что если Украина проявит агрессию по отношению к РФ, то "мы в теснейшей связке юридически, экономически, политически будем с Россией".

Украинская правда

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Темы: ЛукашенкоУкраинаБеларусь
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