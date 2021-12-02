Новые случаи Covid в Южной Африке удвоились за день на фоне распространения "омикрона"

Число новых случаев COVID-19 в Южной Африке, где ученые обнаружили вариант "омикрон", почти удвоилось за день.

Источник: Associated Press со ссылкой на официальные данные страны

Детали: Согласно официальной статистике, количество новых подтвержденных случаев выросло до 8561 в среду по сравнению с 4373 днем ранее.

Ученые из Южной Африки заявили, что готовятся к быстрому росту случаев COVID-19 после обнаружения нового варианта.

"Существует вероятность того, что мы будем наблюдать удвоение или утроение случаев по мере того, как двигаемся в течение недели, - сказал Никси Гумеде-Мелеци, региональный вирусолог Всемирной организации здравоохранения. - Есть вероятность того, что мы увидим значительное увеличение количества случаев, обнаруженных в Южной Африке".

В Южной Африке в начале ноября наблюдался период низкой передачи, когда в среднем за 7 дней было около 200 новых случаев в сутки, но в середине ноября количество новых случаев быстро выросло.

Новые случаи, о которых сообщалось в среду, составляют 16,5% положительных по сравнению с 1% в начале ноября.

Предыдущий всплеск в Южной Африке, вызванный дельта-вариантом в июне и июле, привел к тому, что ежедневные новые случаи достигли пика более чем в 20 000.

С населением 60 миллионов человек в Южной Африке зафиксировано более 2,9 миллионов случаев COVID-19, в том числе почти 90 000 смертей.

Пока рано утверждать, что "омикрон" является причиной увеличения случаев, но это очень вероятно, считают эксперты.

Лаборатории в Южной Африке и Ботсване срочно проводят геномное секвенирование для изучения случаев "омикрона", чтобы выяснить, является ли он более передаваемым, вызывает ли осложнения и устойчив ли к вакцинам, сказала Гумеде-Мелеци.

"Текущие данные, которые у нас есть, все еще очень ограничены", – уточнила она.

Вариант "омикрон" был обнаружен в пяти из девяти провинций Южной Африки и составил 74% геномов вируса, секвенированных в ноябре, сообщил Национальный институт инфекционных заболеваний страны.

Согласно данным, обнародованным институтом, ранее новый вариант был обнаружен в Южной Африке, предположительно, 8 ноября.

Напомним: Новый вариант коронавируса, впервые обнаруженный в Южно-Африканской Республике, вызвал глобальную тревогу, ученые пытаются выяснить, устойчив ли он к вакцинам. Он считается потенциально более опасным, поскольку в нем примерно вдвое больше мутаций, чем у "Дельты".