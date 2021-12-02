Covid унес жизни 87 тысяч украинцев, за последние сутки умерли 525 человек

За сутки 1 декабря в Украине зафиксировали 13 531 случай заболевания коронавирусной болезнью и 525 летальных исходов от нее, госпитализировали с Covid-19 или подозрением на него 3 003 человека, выздоровели 23 535 человек.

Источник: Министерство охраны здоровья

Детали: Среди 13,5 тысяч новых больных – 1 346 детей и 240 медработников.

Случаев заболевания за последние сутки больше всего выявили в Киеве (1 418), Донецкой (803), Житомирской (743), Львовской (729) и Запорожской (709) областях.

Смерти от коронавируса в эту среду больше всего зарегистрировали в Днепропетровской (63), Запорожской (55), Донецкой (40), Харьковской (37) и Киевской (36) областях.

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 3 463 872 человек, выздоровели 2 995 727 человек, умерли 87 057 человек.