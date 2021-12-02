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Во Франции подтвердили первый случай штамма "Омикрон"

Четверг, 2 декабря 2021, 11:05

На материковой территории Франции подтвердили первый случай заражения штаммом "Омикрон".

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщают французские СМИ, среди которых Le Figaro, цитируя заявление регионального Агентства здравоохранения.

Первые случаи Франция зарегистрировала в заморских территориях. Теперь штамм подтвердили у невакцинированного мужчины из столичного региона Иль-де-Франс, вернувшегося из путешествия в Нигерию. Вероятно, штамм подтвердят и у его жены, уже получившей положительный тест, секвенирование генома еще продолжается. Они вернулись во Францию ​​25 ноября и с тех пор находились на самоизоляции.

Контактных лиц этих путешественников протестировали и поместили в самоизоляцию.

Накануне представитель правительства предупреждал, что в стране есть 13 подозрений на штамм "Омикрон" и, очевидно, в ближайшее время будут подтверждены первые случаи.

Из-за опасений штамма "Омикрон" Франция со среды 1 декабря обязала всех путешественников из-за пределов ЕС сдавать тесты.

Первые случаи варианта "Омикрон" подтвердили у себя более 10 стран ЕС, чаще всего - у людей, путешествовавших в страны юга Африки. Впрочем, есть случаи, когда невозможно проследить связь между заражением и поездкой. В Нидерландах выяснили, что первые случаи заражения "Омикроном" в стране произошли еще до того, как ЮАР впервые сообщила о новом штамме.

Новый вариант коронавируса вызвал глобальную тревогу, ученые пытаются выяснить, устойчив ли он к вакцинам.

Темы: Франциякоронавирус
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