Пограничники: "оружие из Украины" стало параноидальной темой для Лукашенко

Государственная пограничная служба Украины отмечает: заявлениями о якобы "контрабанде оружия из Украины" самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко пытается переложить на других свою вину за миграционный кризис на границе.

Источник: спикер ГПСУ Андрей Демченко в комментарии УП

Прямая речь: "Тема контрабанды оружия из Украины в Беларусь одна из самых любимых и, я бы сказал, какая-то параноидальная тема для Лукашенко. Уже и не вспомню, сколько раз он говорил о потоке оружия из Украины в последние годы. Причем это происходит с определенной регулярностью Однако никаких фактов ими подано не было, никаких доказательств мы не получали, в том числе от белорусских пограничников, мы постоянно это опровергали.

Более того, такими заявлениями кроме как собственно попытки обвинить в чем-то Украину, он, я считаю, нивелирует работу своих пограничников, которые должны были это оружие задерживать непосредственно на границе".

Детали: По словам Демченко, белорусские пограничники в своих информационных отчетах, которыми ранее обменивались стороны, четко отмечали, что не фиксируют проблематики контрабанды оружия на общем участке границы.

То же отмечает ГПСУ: за 9 месяцев 2021 года на границе с Беларусью было задержано только 33 единицы оружия, которое пытались переместить, в обоих направлениях. Однако среди этих предметов никакого огнестрельного оружия не было: преимущественно это холодное или охотничье.

Прямая речь: "Но за последние несколько недель Лукашенко снова вернулся к "оружию из Украины", он дважды об этом говорил. И в этот раз якобы оружие идет из Украины для находящихся в Беларуси мигрантов, которые пытаются попасть в страны ЕС.

То есть на фоне миграционного кризиса, который сама Беларусь и создала, таким образом данное лицо пытается во-первых отвлечь внимание, во-вторых прикрыть какие-то свои действия, поскольку постоянно рядом с мигрантами и польские и литовские пограничники замечают вооруженных людей в форме. Так что, собственно, это переложение вины на кого-то другого".

Что предшествовало: Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью российскому пропагандисту Дмитрию Киселеву заявил, что беженцам на польско-белорусской границе выдавали контрабандное оружие из Украины.