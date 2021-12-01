Лукашенко говорит, что беженцам на польской границе переправляли оружие из Украины

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что беженцам на польско-белорусской границе выдавали контрабандное оружие из Украины.

Источник: белорусское провластное новостное агентство "БЕЛТА" со ссылкой на интервью Лукашенко российскому пропагандисту Дмитрию Киселеву

Детали: Лукашенко заявляет, что беженцам на польской границе хотели "подбросить" контрабандное оружие из Украины, чтобы спровоцировать военный конфликт с Польшей.

Белорусские правоохранители, по его словам, фиксировали множество случаев незаконной перевозки огнестрельного оружия из Украины в Беларусь еще во время президентских выборов в 2020 году. Лукашенко считает, что так хотели спровоцировать теракты в стране и его физическое уничтожение.

Прямая речь Лукашенко: "Все остальное (оружие - ред.) шло через украинскую границу. И началось это до беженцев (начало ноября 2021 года - ред.). И мы уже показывали по телевизору эти схроны, мы задержали людей".

Детали: Самопровозглашенный президент Беларуси добавил, что был один случай перевозки оружия из Донбасса через российско-белорусскую границу.

Что было раньше: 1 декабря Лукашенко также сказал в том же интервью Киселеву, что хочет, чтобы "Украина стала нашей".