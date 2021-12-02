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Путин и Лукашенко готовятся к военным учениям на границе с Украиной

Четверг, 2 декабря 2021, 11:50
Путин и Лукашенко готовятся к военным учениям на границе с Украиной
Путин и Лукашенко вместе улыбаются, фото Getty Images

Самопровозглашенный "президент" Беларуси Александр Лукашенко анонсировал уже этой зимой совместные белорусско-российские военные учения возле украинских границ.

Источник: интервью Лукашенко "РИА Новостям"

Прямая речь: "Мы договорились с президентом Путиным, что мы в ближайшее время должны вместе провести учения на южных границах, белорусско-украинской границе… где-то в два этапа в ближайшие пару месяцев…

Пока мы еще планы эти верстаем, но первый этап точно мы зимой проведем".

Детали: Лукашенко подчеркнул, что для этого все готово.

Предыстория: Ранее в Минобороны Беларуси заявляли, что якобы существует какая-то военная активность со стороны соседних европейских стран и Украины. В ведомстве даже жаловались, что в последнее время "их нападки" на республику особенно видны и это "очень тревожит и огорчает" Минск.

В то же время США глубоко озабочены по поводу информации о предполагаемых планах России касательно Украины.

Украина и НАТО работают над сдерживанием России от потенциальной агрессии на двух направлениях.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПутинЛукашенкоУкраинаармияграница
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