Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

"В Грузии уже рвануло": Лавров призвал НАТО не играть с огнем, обещая членство Украине

Четверг, 2 декабря 2021, 12:57
фото: ТАСС

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что обещания того, что Украина и Грузия станут членами НАТО – это игра с огнем.

Об этом он сказал на пленарной сессии заседания совета глав МИД стран ОБСЕ в Стокгольме, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Лавров также выразил возмущение якобы "военной накачкой" Украины, культивирующей иллюзию силового разрешения конфликта.

"Решение бухарестского саммита, что Украина и Грузия станут членами НАТО – это мина в основу конструкции европейской безопасности", - заявил Лавров.

"Однажды в августе 2008 года уже рвануло, когда Саакашвили, находившийся в эйфории от НАТО-перспективы, отважился на авантюру, которая обернулась тяжелейшими последствиями для самой Грузии и подвела ситуацию в сфере безопасности к опасной черте", - отметил он.

"Те, кто заученно повторяют бухарестские тезисы и говорят, что в вопросе расширения НАТО третьи страны не имеют права выражать свою позицию - эти люди играют с огнем. Я убежден, что они не могут этого не осознавать", - заявил российский министр.

По его словам, превращение стран-соседей РФ в плацдарм противостояния с ней, развертывание сил НАТО в непосредственной близости от стратегически важных для российской безопасности районов категорически неприемлемо.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что хочет "конкретных договоренностей" на бумаге с США и другими членами НАТО, которые бы предусматривали, что Альянс не будет расширяться на восток.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что любые требования России к НАТО по членству Украины неправомерны.

Темы: ЛавровНАТОУкраинаГрузияМИД
powered by lun.ua
Главное сегодня

фото, видеоВ Ужгороде сожгли автомобили журналиста и его жены

Белорусские силовики пригрозили Украине "крайне жесткими" действиями – росСМИ

Лавров завил, что Украину "надо заставить" выполнить минские соглашения

В случае нападения РФ на Украину Берлин должен свернуть "Северный поток-2" глава ЕНП

В Украине ужесточают карантин

Лавров заявил, что НАТО и ЕС "угрожают России" – Bloomberg

Все новости...
Лавров
Лавров обвинил Украину в "наглом" отношении к РФ
ЕС и НАТО "подыгрывают" Украине, которая "постоянно посягает на Крым" – Лавров
Лавров заявил, что Францию ждет "серьезный разговор" об Украине
Последние новости
18:50
Папа Римский во второй раз посетил лагерь мигрантов на Лесбосе
18:29
В Ужгороде огромную менору сбросили в реку
18:11
В Брюсселе тысячи людей протестуют из-за усиления коронавирусных ограничений
17:59
В районе ООС вторые сутки сохраняется "тишина"
17:54
В стартапе Reface массовое сокращение и нехватку средств — СМИ
17:41
Девушке Протасевича в Беларуси предъявили обвинение: ей грозит 6 лет тюрьмы
17:08
Поляки выступают за военную поддержку Украины со стороны НАТО в случае нападения РФ
16:57
Оккупанты два месяца держали в карцере украинского политзаключенного Захтея
16:37
Боррель: нужно показать Москве возможные последствия нового нападения на Украину
16:36
В Нацкомиссии по ценным бумагам заявили о повышении защиты инвесторов
Все новости...