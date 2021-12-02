Россия предложит новый пакт о европейской безопасности, чтобы сдержать расширение НАТО

Россия вскоре выдвинет предложения по новому пакту о европейской безопасности, который, по заявлениям Москвы, остановит дальнейшее расширение НАТО на восток.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на министерской встрече Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Стокгольме, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Лавров сделал заявление перед переговорами со своим американским коллегой Энтони Блинкеном, которые, как ожидается, будут сосредоточены на наращивании Россией военных сил вокруг Украины.

Выступая перед ОБСЕ, Лавров сказал, что Европа возвращается в "кошмар военной конфронтации", и выразил надежду, что предложения России по новому пакту о европейской безопасности будут внимательно рассмотрены.

"Архитектура стратегической стабильности стремительно разрушается, НАТО отказывается конструктивно рассматривать наши предложения по деэскалации напряженности и предотвращению опасных инцидентов. Напротив, военная инфраструктура альянса приближается к границам России. Ужасный сценарий военного противостояния возвращается", - сказал Лавров.

Он также заявил, что Москва не может мириться с новыми военными угрозами, возникающими на ее границах. "Категорически неприемлемо превращение наших соседних стран в плацдармы противостояния с Россией и размещение сил НАТО в непосредственной близости от районов, имеющих стратегическое значение для нашей безопасности", - сказал он.

Лавров также заявил, что обещания того, что Украина и Грузия станут членами НАТО – это игра с огнем.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что хочет "конкретных договоренностей" на бумаге с США и другими членами НАТО, которые бы предполагали, что Альянс не будет расширяться на восток.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что любые требования России к НАТО относительно членства Украины неправомерны.