Радуцкий об "Омикроне": Украина от него никуда не денется

Глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья Михаил Радуцкий считает, что новый штамм коронавируса "Омикрон" обязательно появится в Украине, и украинские лаборатории смогут его идентифицировать.

Источник: Радуцкий в комментарии журналистам в кулуарах парламента

Прямая речь: "Вирус уже есть в Европе, и мы живем в глобальном мире, мы понимаем, что Украина от него никуда не денется, к сожалению, потому что даже закрытие всех границ не приведет к защите".

Детали: По словам главы комитета, мировые ученые до сих пор не знают, защищают ли от этого штамма существующие вакцины и какую опасность он несет. Уже существует предварительное мнение, что штамм не влечет тяжелых осложнений, однако очень опасен по скорости распространения и поражения людей младшего возраста. Однако, отметил он, по этому вопросу Украина ожидает заключения Всемирной организации здравоохранения.

Кроме того, Радуцкий заверил, что украинские лаборатории способны выявлять штамм "Омикрон", и об этом ему сказал лично министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По мнению нардепа, пока что единственное, что может помешать распространению "Омикрона" в Украине - это вакцинация.

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Предыстория: Первые случаи варианта "Омикрон" подтвердили у себя более 10 стран ЕС, чаще всего - у людей, путешествовавших в страны юга Африки. Впрочем, есть случаи, когда невозможно проследить связь между заражением и поездкой. В Нидерландах выяснили, что первые случаи заражения "Омикроном" в стране произошли еще до того, как ЮАР впервые сообщила о новом штамме.

Новый вариант коронавируса вызвал глобальную тревогу, ученые пытаются выяснить, устойчив ли он к вакцинам.

Минздрав уверяет, что в Украине новый штамм пока не обнаружили.