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На польско-беларусской границе уже море могил мигрантов – Лукашенко

Четверг, 2 декабря 2021, 16:31
АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО. ФОТО PRESIDENT.GOV.BY

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что на польско-белорусской границе появилось множество безымянных могил беженцев, но польские власти якобы скрывают эту информацию.

Источник: Лукашенко в интервью "РИА Новости"

Прямая речь Лукашенко: "Там уже в лесах у них безымянных могил море. И кто хоронит этих людей? Не власти. Они, там же чрезвычайное положение введено, туда никого не пускают.

Те, которые умирают в польских лесах люди, они там, извините, валяются, трупы, и люди, неравнодушные поляки, отыскивают этих людей в лесах и их хоронят. Поэтому, вот, действительно, безымянные могилы".

Детали: По его словам, журналисты и международные наблюдатели работают только с белорусской стороны границы.

Несколько дней назад Лукашенко обвинял Литву в том, что та подкидывает трупы людей в спальних мешках через границу: "В спальный мешок застегивают мертвого или, может, полумертвого человека, выбрасывают на границу".

Напомним: Утром 8 ноября ситуация на польско-белорусской границе беспрецедентно обострилась. Утром появились сообщения о большой группе мигрантов, которая движется к границе в сопровождении белорусских силовиков. Днем произошли первые попытки прорыва через границу.

К вечеру мигранты обустроили лагерь рядом с границей. В Польше говорят, что в непосредственной близости от границы может находиться 2-3 тысячи человек.

Темы: ЛукашенкоБеларусьПольша
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