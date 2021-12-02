Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Блинкен призвал Лаврова отвести войска от Украины, тот требует гарантии безопасности на границах

Четверг, 2 декабря 2021, 17:24
Энтони Блинкен ФОТО: GETTY IMAGES

Государственный секретарь США Энтони Блинкен на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым призвал отвести войска от границ Украины и принять Минские соглашения.

Встреча прошла в Стокгольме в рамках министерской встречи ОБСЕ, сообщает "Европейская правда".

"Госсекретарь Блинкен остановился на агрессии России против Украины, в частности, на ее военных передвижениях у границ Украины. Госсекретарь повторил призыв Соединенных Штатов к России отвести свои силы и вернуться в мирное положение, а также соблюдать Минские соглашения и прекратить огонь на Донбассе", - говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепа Неда Прайса.

Блинкен подчеркнул, что лучший путь вперед – это дипломатия в сочетании с полным исполнением Минских соглашений, и США готовы поддержать этот процесс. "Госсекретарь дал понять, что если Москва выберет путь военной эскалации, Соединенные Штаты и наши союзники готовы сделать так, чтобы она понесла значительные расходы", - говорится в заявлении.

По итогам встречи со своим заявлением выступил и МИД РФ. В ней говорится, что Лавров в ходе переговоров с Блинкеном предупредил, что "втягивание Украины в геополитические игры Вашингтона будет иметь серьезные последствия, заставит принять ответные меры для исправления военно-стратегического баланса".

"Альтернативой этому, как подчеркнул Лавров, могли бы стать долгосрочные гарантии безопасности на наших западных границах, которые следует рассматривать как императивное требование", - заявили в российском ведомстве.

В Кремле также настаивают, что в рамках урегулирования ситуации на Донбассе Украина должна поддерживать прямой диалог с "властями" так называемых ЛНР и ДНР, контролируемых Москвой, при этом Россия не упоминает о своей ответственности за соблюдение Минских соглашений.

Ранее Лавров заявил, что Россия вскоре выдвинет предложения по новому пакту о европейской безопасности, который, по заявлениям Москвы, остановит дальнейшее расширение НАТО на восток.

Читайте также: Защитить Украину: как в НАТО договорились сдерживать РФ от вторжения на Донбасс

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды.

Темы: СШАУкраинаЛавроворужиеграница
powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоСтрашное ДТП в Житомирской области: погибли отец и дети, мать в больнице

Зеленский о волонтерах: Невозможно победить войско, численность которого неизвестна

фото, видеоВ Ужгороде сожгли автомобили журналиста и его жены

Белорусские силовики пригрозили Украине "крайне жесткими" действиями – росСМИ

Лавров завил, что Украину "надо заставить" выполнить минские соглашения

В случае нападения РФ на Украину Берлин должен свернуть "Северный поток-2" глава ЕНП

Все новости...
США
Лавров заявил о готовности РФ к открытию канала диалога со США по Украине
Госсекретарь США обратился к РФ в связи с наращиванием сил у границы Украины
Глава Пентагона, говоря о РФ, пообещал не допустить "вторжения СССР в Украину"
Последние новости
23:51
Резников хочет разместить инструкторов из Канады, США и Британии возле линии фронта
22:52
Министр обороны: Численность войск РФ на границе может возрасти до 175 тысяч
22:16
фотоСтрашное ДТП в Житомирской области: погибли отец и дети, мать в больнице
21:45
Водометы и камни: в Брюсселе произошли столновения на акции против ограничений
21:18
Новости экономики: падение Bitcoin, китайский автопроизводитель возвращается в Украину
20:44
Один из пострадавших в результате аварии на Бурштынской ТЭС умер
20:20
Румыния усилит ограничения после обнаружения первых случаев штамма "Омикрон"
19:53
Зеленский о волонтерах: Невозможно победить войско, численность которого неизвестна
19:23
картаПочти всю Украину накроет мокрый снег и дождь, на дорогах гололедица
18:50
Папа Римский во второй раз посетил лагерь мигрантов на Лесбосе
Все новости...