"Байрактары" постоянно работают на Донбассе, довели врага до паники – штаб

Турецкие беспилотные летательные аппараты Bayraktar постоянно работают в зоне операции Объединенных сил на Донбассе, вызывая у противника "панические настроения".

Источник: командующий операцией Объединенных сил Александр Павлюк в интервью "Радио Свобода"

Детали: При этом он подчеркнул, что работают беспилотники только на подконтрольной территории Украины, как это определено "всеми соглашениями", на оккупированные земли не летают.

По словам Павлюка, "Байрактары" ведут разведку, наблюдают за деятельностью противника. Боевики пытаются противодействовать аппаратам, но бесполезно – все беспилотники успешно выполняют задачи.

Прямая речь: "Мы четко изучили все объекты противника с той стороны: группировки, позиции, составы, скопления техники. Великолепная машина, которая при соответствующих погодных условиях дает нам возможность наблюдать полностью за деятельностью противника".

Больше деталей: Он рассказал также, что после появления в зоне боевых действий "Байрактаров" Россия начала усиливать своими специалистами и техникой системы РЭБ и ПВО боевиков.

"Панические настроения превалируют сейчас на той стороне", - отметил Павлюк.