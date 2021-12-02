ЕС расширил санкции против режима Лукашенко: в списке "Белавиа", судьи и пограничники

Европейский союз расширил санкционный список против режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Список опубликован в Официальном журнале ЕС, пишет "Европейская правда".

В санкционный список добавили 17 физических лиц, среди которых высокопоставленные военные Пограничной службы Беларуси, судьи Верховного суда, топ-прокуроры.

Как указано в объяснениях, ограничительные меры против них введены из-за причастности к преследованию оппозиционных активистов и созданию миграционного кризиса на границе с Польшей.

В список внесли 11 юридических лиц, среди которых национальный авиаперевозчик "Белавиа", компания "Белшина", производитель удобрений "Гродно Азот". Все они вовлечены в финансирование режима Лукашенко.

В связи с миграционным кризисом санкции наложены на государственную компанию "Центркурорт", гостиницы "Минск" и "Планета" в столице Беларуси и еще несколько компаний, которые помогали организовать перевозку мигрантов из Ирака и других стран в Беларусь.

Под санкции также попала сирийская авиакомпания Cham Wings Airlines, которая организует чартерные рейсы из Сирии в Беларусь.

Санкции вступили в силу 2 декабря сразу после опубликования.

Напомним, Соединенные Штаты ввели новые санкции против Беларуси, касающиеся 20 человек и 12 организаций.

ЕС обвиняет Беларусь в том, что она побуждает мигрантов приезжать на свою территорию, а затем подталкивает тысячи из них пересечь границу в Польшу и другие соседние государства Евросоюза в ответ на санкции, введенные против Минска.

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