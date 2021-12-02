90% ошибок в "Дії" исправили - Минцифры

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что 90% ошибок при создании COVID-сертификатов в приложении "Дія" уже исправили.

Источник: интервью Федорова изданию "Сегодня"

Прямая речь: "Мы реально пытаемся анализировать каждую возникающую проблему и уже автоматизировано ее исправлять. Простой пример на цифрах: на прошлой неделе в среднем за день вакцинировались 200 тысяч человек и 4-4,5 тысяч из них пришло к нам вот с такими же ошибками, о которых мы говорили только что. А за последние 3-4 дня количество таких сообщений упало втрое.

По моим ощущениям, где-то 90% ошибок, которые были сделаны ранее, уже исправлены, и еще многое будут исправлены в ближайшие недели".

Детали: Федоров пояснил, что ошибки в "Дії" возникают не черей сбой программного обеспечения, а из-за человеческих ошибок в государственных реестрах.

Он привел пример, когда медицинский работник по ошибке не нашел ваши данные в реестре и вручную создает на вас новую карточку. По словам министра, тогда приложение не знает, откуда брать данные и показывает так называемый "дубль".

Кроме того, пояснил Федоров, часто врачи из-за большого количества вакцинированных вносят данные после рабочего дня ночью, что может вызвать задержку в создании сертификата. Он объяснил, что сбои могут случиться, если врач забыл подтвердить внесение данных своей электронной подписью.

Министр заверил, что в настоящее время в Национальной службе здоровья, занимающейся базами данных о вакцинации, десять специалистов контактируют с Министерством цифровой трансформации и помогают наладить процессы.

Что было раньше: Министерство здравоохранения 1 декабря опубликовало рекомендации, что делать людям, у которых не генерируется COVID-сертификат в "Дії".