Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

90% ошибок в "Дії" исправили - Минцифры

Четверг, 2 декабря 2021, 19:33

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что 90% ошибок при создании COVID-сертификатов в приложении "Дія" уже исправили.

Источник: интервью Федорова изданию "Сегодня"

Прямая речь: "Мы реально пытаемся анализировать каждую возникающую проблему и уже автоматизировано ее исправлять. Простой пример на цифрах: на прошлой неделе в среднем за день вакцинировались 200 тысяч человек и 4-4,5 тысяч из них пришло к нам вот с такими же ошибками, о которых мы говорили только что. А за последние 3-4 дня количество таких сообщений упало втрое.

По моим ощущениям, где-то 90% ошибок, которые были сделаны ранее, уже исправлены, и еще многое будут исправлены в ближайшие недели".

Детали: Федоров пояснил, что ошибки в "Дії" возникают не черей сбой программного обеспечения, а из-за человеческих ошибок в государственных реестрах.

Он привел пример, когда медицинский работник по ошибке не нашел ваши данные в реестре и вручную создает на вас новую карточку. По словам министра, тогда приложение не знает, откуда брать данные и показывает так называемый "дубль".

Кроме того, пояснил Федоров, часто врачи из-за большого количества вакцинированных вносят данные после рабочего дня ночью, что может вызвать задержку в создании сертификата. Он объяснил, что сбои могут случиться, если врач забыл подтвердить внесение данных своей электронной подписью.

Министр заверил, что в настоящее время в Национальной службе здоровья, занимающейся базами данных о вакцинации, десять специалистов контактируют с Министерством цифровой трансформации и помогают наладить процессы.

Что было раньше: Министерство здравоохранения 1 декабря опубликовало рекомендации, что делать людям, у которых не генерируется COVID-сертификат в "Дії".

Темы: ДиявакцинацияМинцифры
powered by lun.ua
Главное сегодня

Резников хочет разместить инструкторов из Канады, США и Британии возле линии фронта

фотоСтрашное ДТП в Житомирской области: погибли отец и дети, мать в больнице

Зеленский о волонтерах: Невозможно победить войско, численность которого неизвестна

фото, видеоВ Ужгороде сожгли автомобили журналиста и его жены

Белорусские силовики пригрозили Украине "крайне жесткими" действиями – росСМИ

Лавров завил, что Украину "надо заставить" выполнить минские соглашения

Все новости...
Дия
Минздрав объяснил, что делать, когда в "Дии" не генерируется ковид-сертификат
Новости 29 ноября: Эрдоган о Зеленском и Путине, “Омикроне” и Украине
Пенсии и субсидии онлайн: в "Дії" появятся 7 новых услуг
Последние новости
02:21
В Эстонии зафиксировали первые случаи с подозрением на "омикрон"
01:21
фотоВ Киеве на Оболони сгорели 8 торговых павильонов
00:48
Штамм Omicron обнаружили в трети штатов США
23:51
Резников хочет разместить инструкторов из Канады, США и Британии возле линии фронта
22:52
Министр обороны: Численность войск РФ на границе может возрасти до 175 тысяч
22:16
фотоСтрашное ДТП в Житомирской области: погибли отец и дети, мать в больнице
21:45
Водометы и камни: в Брюсселе произошли столновения на акции против ограничений
21:18
Новости экономики: падение Bitcoin, китайский автопроизводитель возвращается в Украину
20:44
Один из пострадавших в результате аварии на Бурштынской ТЭС умер
20:20
Румыния усилит ограничения после обнаружения первых случаев штамма "Омикрон"
Все новости...