Электростанция Ахметова умалила масштаб аварии и не пустила проверку – СМИ

В результате аварии на Бурштынской тепловой электростанции, принадлежащей "ДТЭК" Рината Ахметова, в окружающую среду могло попасть опасное количество мышьяка.

Источник: совместное расследование программы "Схемы" и общественной организации "Центр по противодействию коррупции"

Детали: В начале ноября на Бурштынской ТЭС сообщили о масштабной аварии. В ДТЭК тогда заявили, что речь идет о повреждении коллектора с водой, и вреда для окружающей среды не будет.

Журналисты работали на месте происшествия и сняли с помощью дрона последствия аварии. На кадрах видна затопленная темной жидкостью территория ТЭС площадью до 10 гектаров.

По словам специалистов, с которыми пообщались журналисты, наиболее вероятно речь идет о разрыве золошлакопровода с опасными веществами.

Кроме того, бывший работник ТЭС пообщался с авторами расследования и подтвердил, что из аэроснимков виден разрыв шлакопроводов, а не коллектора воды.

Через золошлакопровод переправляют под давлением опасные отходы от сгорания угля – золу и шлаки, которые с водой попадают в специальное место для хранения отходов станции – золоотвал.

Независимая химическая экспертиза, заказанная авторами расследования, нашла в жидкости с места аварии превышение допустимой нормы мышьяка.

Журналисты зафиксировали, что администрация ТЭС откачивала эту жидкость в водохранилище, соединенное с притоком Днестра.

"ДТЭК" в официальной реакции по сюжету "Схем" отметило, что разрыва золошлакопровода не было, поэтому и угрозы для окружающей среды авария не несла. Они повторили тезис, что произошел разрыв коллектора промливневых вод. Их химическая лаборатория не выявила превышения вредных веществ в водохранилище.

Компания также настаивает, что в августе Госэкоинспекция провела проверку электростанции и не установила превышение вредных выбросов от допустимых норм.

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