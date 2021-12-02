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Электростанция Ахметова умалила масштаб аварии и не пустила проверку – СМИ

Четверг, 2 декабря 2021, 20:53
Электростанция Ахметова умалила масштаб аварии и не пустила проверку – СМИ
Бурштынская ТЭС. Фото: facebook-страница ДТЭК Бурштынская ТЭС

В результате аварии на Бурштынской тепловой электростанции, принадлежащей "ДТЭК" Рината Ахметова, в окружающую среду могло попасть опасное количество мышьяка.

Источник: совместное расследование программы "Схемы" и общественной организации "Центр по противодействию коррупции"

Детали: В начале ноября на Бурштынской ТЭС сообщили о масштабной аварии. В ДТЭК тогда заявили, что речь идет о повреждении коллектора с водой, и вреда для окружающей среды не будет.

Журналисты работали на месте происшествия и сняли с помощью дрона последствия аварии. На кадрах видна затопленная темной жидкостью территория ТЭС площадью до 10 гектаров.

По словам специалистов, с которыми пообщались журналисты, наиболее вероятно речь идет о разрыве золошлакопровода с опасными веществами.

Кроме того, бывший работник ТЭС пообщался с авторами расследования и подтвердил, что из аэроснимков виден разрыв шлакопроводов, а не коллектора воды.

Через золошлакопровод переправляют под давлением опасные отходы от сгорания угля – золу и шлаки, которые с водой попадают в специальное место для хранения отходов станции – золоотвал.

Независимая химическая экспертиза, заказанная авторами расследования, нашла в жидкости с места аварии превышение допустимой нормы мышьяка.

Журналисты зафиксировали, что администрация ТЭС откачивала эту жидкость в водохранилище, соединенное с притоком Днестра.

"ДТЭК" в официальной реакции по сюжету "Схем" отметило, что разрыва золошлакопровода не было, поэтому и угрозы для окружающей среды авария не несла. Они повторили тезис, что произошел разрыв коллектора промливневых вод. Их химическая лаборатория не выявила превышения вредных веществ в водохранилище.

Компания также настаивает, что в августе Госэкоинспекция провела проверку электростанции и не установила превышение вредных выбросов от допустимых норм.

Предыстория: 

  • Бурштынская тепловая электростанция расположена возле города Бурштын (Ивано-Франковская область) на пересечении линий электропередач, соединяющих Украину с Венгрией, Румынией, Словакией. 12 энергоблоков (мощностью по 200 МВт каждый) были введены в эксплуатацию в 1965-1969 годах.
  • Эта авария произошла 2 ноября, но тогда администрация ТЭС умалила значимость инцидента. В то же время оператор передачи "Укрэнерго" заявил, что импорт понадобился из-за аварий на трех ТЭС ДТЭК, среди которых была и Бурштынская. В компании ответили, что такие обвинения являются "политическим давлением".
  • 29 ноября на этой ТЭС снова произошла авария, в результате которой госпитализировали четырех работников с сильными ожогами.
  • Эта электростанция заняла четвертое место в перечне крупнейших загрязнителей атмосферного воздуха в Украине, согласно оценке Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Украинская правда

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Темы: ДТЭКэкологияИвано-Франковская областьэнергетика
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