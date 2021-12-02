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Меркель попрощалась с должностью канцлера: военные прошли маршем с факелами

Четверг, 2 декабря 2021, 21:33
Меркель попрощалась с должностью канцлера: военные прошли маршем с факелами

В Германии завершилась церемония для Ангелы Меркель по случаю ее составления обязанностей канцлера.

Источник: онлайн трансляция немецкого авторитетного издания WELT, корреспондент украинского новостного агентства "Укринформ" в Берлине

Детали: В честь окончания канцлерского срока Меркель во внутреннем дворе Министерства обороны организовали традиционный военный церемониал. Это является наибольшим проявлением уважения для гражданского лица со стороны германской армии.

На церемонию пригласили всех лиц, занимавших министерские должности в правительствах Меркель разного периода - всего более 200 человек.

В своей речи глава Германии вспомнила различные вызовы и кризисы, которые пришлись на ее период управления, в частности финансовый кризис 2008 года, миграционный 2015 года и пандемию COVID-19.

Она также пожелала успеха своему преемнику Олафу Шольцу.

Военные прошли маршем с зажженными факелами, согласно немецкому обычаю.

В конце церемонии оркестр сыграл три музыкальные композиции, которые выбрала сама Меркель: христианский гимн "Великий Боже, мы славим тебя", а также песню "Для меня прольется дождь из красных роз" кинозвезды 1950-х годов Хильдегарды Кнёфф, и "Ты забыл цветную пленку" панк-рокерши из ГДР Нины Хаген.

Она объяснила, что эти композиции связаны с важнейшими моментами в ее жизни.

В Бундестаге голосование за назначение Олафа Шольца на должность канцлера планируется 8 декабря. До этого времени Меркель будет исполнять обязанности канцлера.

Предыстория: 

  • 25 ноября завершились коалиционные переговоры между Социал-демократической партией, Партией зеленых и Свободной демократической партией. В коалиционном соглашении установили приоритеты для деятельности и определили лидера социал-демократов Шольца претендентом на должность канцлера.
  • Полномочия Меркеля закончились 26 октября вместе с началом работы нового созыва Бундестага. Однако по просьбе президента Германии Франкa-Вальтера Штайнмайера продолжает исполнять обязанности, пока формально полномочия не передадут ее преемнику.
  • Меркель заявляла в начале ноября, что покинет политику целиком после сложения полномочий канцлера. Ее пенсия составит около 15 тысяч евро.
  • 26 сентября прошли парламентские выборы, на котором партия Меркель "Христианско-демократический союз" получила меньше голосов, чем Социал-демократическая партия. Сразу после оглашения результатов эксперты и политики предположили, что коалицию будут формировать социал-демократы, "зеленые" и свободные демократы.

Украинская правда

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Темы: ГерманияМеркель
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