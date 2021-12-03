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Три компании США создадут космические станции, которые заменят МКС

Пятница, 3 декабря 2021, 01:53
Три компании США создадут космические станции, которые заменят МКС
фото: NASA

Американское космическое агентство NASA заключило соглашение с тремя компаниями на $415,6 млн. на разработку проектов космических станций, которые должны заменить Международную космическую станцию (МКС).

Источник:NASA

Детали: В частности, космическое агентство подписало соглашения со следующими частными компаниями:

  • Nanoracks на 160 миллионов долларов
  • Blue Origin на 130 миллионов долларов
  • Northrop Grumman на 125,6 миллиона долларов.

NASA планирует обеспечить непрерывное присутствие США на низкой околоземной орбите путем перехода с Международной космической станции на другие платформы.

Поэтому NASA стремится обеспечить отсутствие разрыва между выводом из эксплуатации МКС и вводом новых станций.

"Опираясь на наши успешные инициативы по партнерству с частной промышленностью для доставки грузов, а теперь и наших астронавтов NASA, на Международную космическую станцию, NASA снова лидирует на пути коммерциализации космической деятельности", - отметил руководитель NASA Билл Нельсон.

Как сообщил директор NASA по коммерческим космическим полетам Фил Макалистер, в общей сложности агентство получило предложения от 11 компаний, из которых избрали 3 по принципу разнообразия технических концепций и логистических вариантов.

"Это разнообразие не только повышает вероятность успеха стратегии NASA, но и ведет к высокому уровню инноваций, что является определяющим в большинстве коммерческих космических проектов", – сказал Макалистер.

Украинская правда

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Темы: космос
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