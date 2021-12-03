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Двери пока закрыты – Кулеба о присоединении Украины к НАТО

Пятница, 3 декабря 2021, 04:28
фото: МИД

По мнению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Украина может стать членом НАТО, когда три столицы стран-участниц НАТО начнут воспринимать Украину "как независимое и самостоятельное государство, а не как дополнение к России".

Источник: Кулеба в интервью латвийскому новостному порталу Sargs, цитирует ZN.UA

Прямая речь: "По моим подсчетам, Украина присоединится к Альянсу, когда три столицы стран-участниц НАТО изменят свой взгляд на отношения с Украиной, наконец, начав воспринимать Украину как независимое и самостоятельное государство, а не как дополнение к России.

Но я точно знаю, что когда в этих столицах произойдет изменение восприятия, и они больше не будут строить свои отношения с Украиной сквозь призму двусторонних отношений с Россией, ситуация кардинально изменится.

Однако пока эта точка зрения не изменится, НАТО откроет нам только окна для сотрудничества с Украиной, но двери для присоединения — пока что будут закрыты".

Детали: Кулеба не стал отвечать на уточняющий вопрос, о каких именно столицах идет речь, сославшись на недипломатичность подобного ответа.

Напомним: Кулеба заявил, что Украина планирует продолжать реформу на пути к членству в НАТО, а требования РФ к Альянсу не расширяться на восток не имеют никакого обоснования. 

Темы: Кулеба ДмитрийНАТО
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