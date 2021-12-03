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Различные комбинации вакцин могут усилить защиту от коронавируса – исследование

Пятница, 3 декабря 2021, 05:31
фото: Getty Images

Сравнив вакцины от семи производителей, исследователи обнаружили, что большинство прививок дают сильную защиту даже в комбинации препаратов.

Источник: The Lancet, The New York Times

Детали: Людям, которые намерены сделать дополнительную прививку от Covid-19, вероятнее всего, не стоит беспокоиться о том, какого производителя вакцина: согласно большому новому исследованию, многие комбинации уколов обеспечат сильную защиту.

Сравнив вакцины семи разных производителей, британские исследователи обнаружили, что большинство из них вызвали сильную иммунную реакцию, а мРНК-вакцины от Moderna и Pfizer-BioNTech – самую большую.

Исследователям еще рано говорить о том, насколько хорошо будут действовать разные бустеры вакцин против нового варианта Omicron, который имеет мутации, позволяющие ему избегать антител, производимых вакцинами.

Все из 2 878 добровольцев сначала получили по два укола вакцины AstraZeneca или Pfizer.

Затем исследователи испытали семь различных вакцин в качестве бустеров: вместе с AstraZeneca и Pfizer они попробовали три других, которые были одобрены в разных странах: Johnson & Johnson, Moderna и Novavax.

Они также опробовали два уколы, которые нигде раньше не были разрешены: мРНК-вакцину CureVac и вакцину Valneva, изготовленную из инактивированных коронавирусов.

А некоторые добровольцы получили вакцину от менингита в качестве усилителя.

Через четыре недели исследователи собрали у добровольцев образцы крови и измерили уровень антител. Они также исследовали иммунные клетки, известные как Т-клетки, которые атакуют другие, инфицированные коронавирусом.

Уровень антител и Т-клеток оказался выше у людей, получивших ревакцинацию от Covid-19 по сравнению с получившими вакцину от менингита.

Новое исследование также показало, что производимые антитела могут уничтожить коронавирус в начале инфицирования, а в дыхательных путях Т-клетки могут обеспечить защиту.

Большинство бустеров, использованных в исследовании, повысили уровень антител до уровня, эквивалентного, по крайней мере, 90-процентной защите от инфекции. А мРНК-вакцины Pfizer и Moderna производили гораздо более высокие уровни антител, чем другие вакцины.

Впрочем, исследователи пока не изучили, как бустерные усилители действуют на Omicron, поскольку только начинается изучение нового штамма.

Напомним: Раньше исследование в Великобритании показало, что сочетание различных вакцин от коронавируса для первой и второй дозы обеспечивает хорошую защиту от коронавируса.

Темы: коронавирусвакцинация
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