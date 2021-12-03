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За время пандемии в Украине от Covid выздоровели 3 миллиона человек, умерли 87,6 тысячи

Пятница, 3 декабря 2021, 07:24
За время пандемии в Украине от Covid выздоровели 3 миллиона человек, умерли 87,6 тысячи
Фото КГГА

За сутки 2 декабря в Украине выявили 13 777 больных Covid-19, госпитализировали с коронавирусом или подозрением на него 2 992 человека, умерли 509 человек, выздоровели 22 893 человека.

Источник: Министерство здравоохранения

Детали: Среди новых больных 1 279 детей и 222 медработника.

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 3 477 649 человек, выздоровели 3 018 620 человек, умерли 87 566 человек.

С марта 2020 года в стране проведено 16 009 215 тестирований методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).

За последние сутки разными методами сделано 93 500 тестирований на коронавирус.

 
Динаимка случаев заболевания и смерти от Covid в Украине
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Темы: Covid-2019коронавирусэпидемия
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