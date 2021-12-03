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В Кривом Роге из-за обвала в шахте погиб горняк

Пятница, 3 декабря 2021, 08:55

На шахте "Артем-1" в Кривом Роге произошел обвал, в результате чего погиб 48-летний горняк.

Источник: глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в Facebook

Прямая речь: "О гибели горняка сообщают из Кривого Рога.

Обрушение произошло ночью 2 декабря на шахте Артем-1 (ЧП "Свитекс"). Под обломками оказался 48-летний проходчик. Мужчину пытались спасти его коллеги, но от полученных травм он погиб".

Детали: По факту гибели человека правоохранители внесли сведения по ч.2 ст. 272 УК Украины в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР).

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Темы: шахты
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