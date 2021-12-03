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Кулеба: Украина вступит в НАТО, когда три столицы изменят свои взгляды

Пятница, 3 декабря 2021, 09:30

Вступление Украины в НАТО зависит от трех государств-членов Альянса, которые строят свои отношения с Киевом через призму двусторонних отношений с Россией.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Sargs.lv, перевод которого опубликовало украинское посольство в Латвии.

"По моим подсчетам, Украина присоединится к НАТО, когда три столицы стран Альянса изменят взгляд на отношения с Украиной, наконец начав воспринимать Украину как независимое и самостоятельное государство, а не как приложение к России", - сказал Кулеба.

Он не стал отвечать на вопрос, о каких государствах идет речь, только отметил, что когда в этих столицах изменится мнение и они больше не будут строить свои отношения с Украиной через призму двусторонних отношений с Россией, ситуация кардинально изменится.

"Однако, пока эта точка зрения не изменится, НАТО откроет нам только окна для сотрудничества с Украиной, но двери для присоединения пока будут закрыты", - добавил глава МИД.

Напомним, возможность новой агрессии России против Украины 30 ноября и 1 декабря обсуждали министры иностранных дел стран НАТО. О чем они договорились и чего ждать в сотрудничестве НАТО и Украины – смотрите в видеоблоге с нашими объяснениями.

Читайте больше в материале: Защитить Украину: как в НАТО договорились сдерживать РФ от вторжения на Донбасс

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Темы: УкраинаНАТО
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