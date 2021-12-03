Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Кулеба: Украина вступит в НАТО, когда три столицы изменят свои взгляды

Пятница, 3 декабря 2021, 10:30

Вступление Украины в НАТО зависит от трех государств-членов Альянса, которые строят свои отношения с Киевом через призму двусторонних отношений с Россией.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Sargs.lv, перевод которого опубликовало украинское посольство в Латвии.

"По моим подсчетам, Украина присоединится к НАТО, когда три столицы стран Альянса изменят взгляд на отношения с Украиной, наконец начав воспринимать Украину как независимое и самостоятельное государство, а не как приложение к России", - сказал Кулеба.

Он не стал отвечать на вопрос, о каких государствах идет речь, только отметил, что когда в этих столицах изменится мнение и они больше не будут строить свои отношения с Украиной через призму двусторонних отношений с Россией, ситуация кардинально изменится.

"Однако, пока эта точка зрения не изменится, НАТО откроет нам только окна для сотрудничества с Украиной, но двери для присоединения пока будут закрыты", - добавил глава МИД.

Напомним, возможность новой агрессии России против Украины 30 ноября и 1 декабря обсуждали министры иностранных дел стран НАТО. О чем они договорились и чего ждать в сотрудничестве НАТО и Украины – смотрите в видеоблоге с нашими объяснениями.

Читайте больше в материале: Защитить Украину: как в НАТО договорились сдерживать РФ от вторжения на Донбасс

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды.

Темы: УкраинаНАТО
powered by lun.ua
Главное сегодня

Чтобы не провоцировать Путина: Канада не будет отправлять дополнительные войска в Украину

На телеканале Ахметова распространяют пророссийские тезисы – ЦБК

8 областей и Киев выходят из "красной" зоны

США убедили ЕС и НАТО в российской угрозе, хотя был скепсис – FT

В Турции прокомментировали поставки "Байрактаров" Украине

Арестованы еще 13 российских самолетов, летавших в Крым

Все новости...
Украина
Украина, Литва и Польша призвали ужесточить санкции против России
Кулеба: 36 стран ОБСЕ поддержали инициативу по мониторингу границы с РФ
Блинкен призвал Лаврова отвести войска от Украины, тот требует гарантии безопасности на границах
Последние новости
18:07
Гривня на закрытии межбанка укрепилась
17:52
Оккупанты "поздравили" ВСУ 5-ю обстрелами на Донбассе: в том числе из запрещенного оружия
17:43
"Экономический паспорт": на что можно будет использовать средства
17:38
Чтобы не провоцировать Путина: Канада не будет отправлять дополнительные войска в Украину
17:37
Верховный суд подтвердил 13 лет тюрьмы для Януковича за госпредательство
17:37
Посольство США ожидает расследования свержения меноры в Ужгороде
17:21
На телеканале Ахметова распространяют пророссийские тезисы – ЦБК
17:19
фотоПолиция задержала "апостола", который "заминировал" Офис президента
17:18
"Укрэксимбанк" нанял консультантов для поиска нового CEO
17:10
Американские ученые создали жевательную резинку, предотвращающую передачу COVID-19
Все новости...