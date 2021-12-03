Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Зарплата военного – 10 тысяч, должно быть минимум 13, но денег нет – министр

Пятница, 3 декабря 2021, 10:47
Алексей Резников. фото с сайта Армия Inform

Министр обороны Алексей Резников назвал одним из приоритетов своей деятельности повышение денежного довольствия украинских военнослужащих, однако признал, что сейчас ресурсов для этого нет.

Источник: Резников во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде 3 декабря

Прямая речь: "Минимальная моя задача… сегодня в среднем солдат получает 10 тысяч 200 гривен, а средняя минимальная возможность зарабатывать – 14300 грн, потому как минимум моя задача на 30% увеличит такую ​​возможность.

Чтобы это произошло в следующем году, нужно плюс 18 миллиардов гривен. Их, к сожалению, сегодня в государственном бюджете нет, поэтому мы будем искать компромиссные решения: в течение 3 лет выстроим модель понятную, прозрачную, а самое главное – справедливую".

Детали: Министр отметил, что одним из ключевых приоритетов для него будет оставаться повышение денежного обеспечения и выравнивание его до рыночных условий, чтобы ВСУ были одним из лучших работодателей.

Валентина Романенко, УП
Темы: Миноборонызарплаты
powered by lun.ua
Главное сегодня

В Украине ужесточают карантин

Лавров заявил, что НАТО и ЕС "угрожают России" – Bloomberg

Пентагон подтвердил готовность США помочь Украине защититься от РФ

Главные новости субботы и ночи: план России по захвату Украины, разговор Байдена и Путина

Под авто турецкого офицера обнаружили бомбу — он должен был работать на мероприятии с Эрдоганом

Белый дом подтвердил: 7 декабря Байден будет обсуждать с Путиным Украину

Все новости...
Минобороны
ГБР возбудило дело из-за публикации Бутусовым видео
Украина обменялась данными о российских войсках у границ с Великобританией и США – Резников
Американские "Джавелины" во вторник опробовали на полигоне "Широкий лан"
Последние новости
12:42
В случае нападения РФ на Украину Берлин должен свернуть "Северный поток-2" глава ЕНП
12:34
АРМА пополнило бюджет на 40 млн, в то же время его содержание обошлось в 140 млн
12:19
фотоПолицейский врезался в "Таврию", два человека погибли
11:56
видеоЗащита НАТО для Украины: подробно о решении Альянса
11:42
видеоБолее 40 тысяч человек протестовали в Вене против локдауна
11:33
В Украине ужесточают карантин
11:04
За последние 11 лет закон о бюджете вовремя принимался только один раз
10:56
Британия начинает эксперимент по лечению больных противоковидными таблетками – СМИ
10:22
Новый закон о ресурсах: в Сербии тысячи людей блокировали дороги в знак протеста
09:59
Лавров заявил, что НАТО и ЕС "угрожают России" – Bloomberg
Все новости...