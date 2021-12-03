Зарплата военного – 10 тысяч, должно быть минимум 13, но денег нет – министр

Министр обороны Алексей Резников назвал одним из приоритетов своей деятельности повышение денежного довольствия украинских военнослужащих, однако признал, что сейчас ресурсов для этого нет.

Источник: Резников во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде 3 декабря

Прямая речь: "Минимальная моя задача… сегодня в среднем солдат получает 10 тысяч 200 гривен, а средняя минимальная возможность зарабатывать – 14300 грн, потому как минимум моя задача на 30% увеличит такую ​​возможность.

Чтобы это произошло в следующем году, нужно плюс 18 миллиардов гривен. Их, к сожалению, сегодня в государственном бюджете нет, поэтому мы будем искать компромиссные решения: в течение 3 лет выстроим модель понятную, прозрачную, а самое главное – справедливую".

Детали: Министр отметил, что одним из ключевых приоритетов для него будет оставаться повышение денежного обеспечения и выравнивание его до рыночных условий, чтобы ВСУ были одним из лучших работодателей.