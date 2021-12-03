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Полиции хотят поднять зарплаты за счет штрафов и акцизов

Пятница, 3 декабря 2021, 14:00
Полиции хотят поднять зарплаты за счет штрафов и акцизов
Фото МВД

Глава МВД Денис Монастырский предлагает повышать заработную плату для полицейских за счет акцизов и штрафов за нарушение правил дорожного движения.

Источник: сайт МВД

Прямая речь Монастырского: "Мы считаем возможным увеличить поступление в госбюджет за счет невыплаченных акцизов. Сумма потерь бюджетом достигает от 10 до 40 миллиардов гривен в год. МВД обязалось поднять поступления в госбюджет, этим поднимем заработные платы правоохранителям".

Детали: Также, по его словам, у МВД есть и "другие достойные инициативы" – например, повышать зарплаты для полицейских за счет распределения штрафов за нарушение ПДД.

Монастырский заявил, что в следующем году в госбюджете на систему МВД заложено небольшое увеличение финансирования. Однако, по его словам, этих средств недостаточно для повышения зарплат правоохранителям.

Украинская правда

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Темы: МВДзарплатыполиция
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