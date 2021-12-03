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"Белавиа" заявила о сокращении авиафлота из-за санкций

Пятница, 3 декабря 2021, 15:07
Белавиа заявила о сокращении авиафлота из-за санкций
ФОТО BELAVIA.BY

Белорусская государственная авиакомпания "Белавиа" заявила в пятницу, что была вынуждена сократить свой парк самолетов из-за введенных против нее ограничений.

Об этом говорится в обнародованном 3 декабря заявлении компании, пишет "Европейская правда".

"В связи с введением ограничений авиакомпания вынужденно сократила парк воздушных судов. К настоящему моменту флот авиакомпании состоит из 15 самолетов", - сказано в заявлении.

Компания заявила, что этого достаточно для выполнения всех запланированных рейсов в зимнем сезоне, а к летнему сезону "Белавиа" планирует пополнить флот за счет приобретения самолетов в собственность, а также заключения договоров лизинга с компаниями, не являющимися резидентами ЕС.

В четверг ЕС ввел санкции против "Белавиа", обвинив ее в перевозке мигрантов для дестабилизации европейских государств.

Кроме того, "Белавиа" запрещено летать в значительной части воздушного пространства Европы после международного возмущения из-за принудительного приземления самолета Ryanair в Беларуси и ареста блоггера Романа Протасевича.

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Темы: санкцииавиаБеларусь
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