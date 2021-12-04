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Выходные будут холодными, в ряде регионов снег и дождь

Суббота, 4 декабря 2021, 07:59
Выходные будут холодными, в ряде регионов снег и дождь
ФОТО PIXABAY.COM

В Украине в субботу ожидается гололедица, в ряде регионов мокрый снег и дождь, температура воздуха снизится.

Источник: Укргидрометцентр, ГСЧС

Детали: В субботу в южной и восточной части облачная погода, дождь с мокрым снегом. Днем в Приазовье и Крыму местами сильный дождь; ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем ​​3-8°. В Крыму ночью 4-9°, днем ​​10-15°.

На остальной территории переменная облачность, без осадков, лишь ночью в Сумской, Кировоградской, Полтавской и Днепропетровской областях небольшой мокрый снег; ветер переменных направлений, 3-8 м/с; на дорогах гололедица.

Температура ночью 4-9° мороза, в Закарпатье и Прикарпатье местами 10-15°, в большинстве центральных областей 0-5° мороза, днем ​​от 2° мороза до 3° тепла.

 

В воскресенье преимущественно без осадков, лишь ночью на юго-востоке мокрый снег, днем ​​на западе небольшие осадки, на дорогах гололедица.

Температура ночью 1-6° мороза, днем ​​от 3° тепла до 2° мороза, в южной части 2-7° тепла.

 

Вместе с тем Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупреждает, что 4 декабря в высокогорье восточной части Закарпатской и Ивано-Франковской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Кроме того, в субботу на г. Боржава возле с. Верхние Реметы на Закарпатье ожидается повышение уровня воды на 2,0-2,5 м над уровнями воды на 8 часов с выходом воды на пойму и начальным затоплением сельскохозяйственных угодий сел Заречье, Сельце, Камянское, В.Комяты, М.Комяты и автомобильной дороги Шаланки – В.Комяты (II уровень опасности – оранжевый).

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Темы: погода
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