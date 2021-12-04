Главам боевиков ОРДЛО вручили партбилеты "Единой России"
Суббота, 4 декабря 2021, 11:25
Лидеры группировок "ЛНР" и "ДНР" Леонид Пасечник и Денис Пушилин получили партбилеты российской партии власти "Единая Россия".
Источник: "Единая Россия"
Детали: Партбилеты вручил в субботу председатель партии "Единая Россия", бывший президент и премьер РФ Дмитрий Медведев.
Кроме того, партбилеты партии власти РФ были вручены некоторым главам регионов и депутатам Госдумы РФ.
Торжественная церемония вручения партбилетов прошла перед открытием третьего, заключительного этапа съезда "Единой России" в субботу.
На нем должны быть переизбраны руководящие и центральные органы партии.
Украинская правда