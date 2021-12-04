Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Главам боевиков ОРДЛО вручили партбилеты "Единой России"

Суббота, 4 декабря 2021, 11:25
Главам боевиков ОРДЛО вручили партбилеты Единой России
Пушилин и Пасечник, иллюстративное фото сепаратитских СМИ

Лидеры группировок "ЛНР" и "ДНР" Леонид Пасечник и Денис Пушилин получили партбилеты российской партии власти "Единая Россия".

Источник: "Единая Россия"

Детали: Партбилеты вручил в субботу председатель партии "Единая Россия", бывший президент и премьер РФ Дмитрий Медведев.

Кроме того, партбилеты партии власти РФ были вручены некоторым главам регионов и депутатам Госдумы РФ.

Торжественная церемония вручения партбилетов прошла перед открытием третьего, заключительного этапа съезда "Единой России" в субботу.

На нем должны быть переизбраны руководящие и центральные органы партии.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Последние новости
21:19
Инвестировать в Украину выгодно, несмотря на войну: инвесторы объяснили, почему - исследование
21:15
Зеленский считает публичное обсуждение законопроекта о мобилизации правильным
20:57
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
20:46
Приложение "Киев Цифровой" объединило карту укрытий и пункты обогрева в единый сервис
20:41
"Подтверждение тому, что делаю все правильно" – Олещук о розыске от российского МВД
20:25
Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда
20:09
фотоИз бухты Феодосии сбежали два российских судна – СМИ
19:55
Франция передала Украине второй корабль для помощи с экспортом зерна
19:45
У Кличко объяснили, что будет с метро на Виноградарь
19:45
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
Все новости...
Реклама: