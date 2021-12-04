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Главам боевиков ОРДЛО вручили партбилеты "Единой России"

Суббота, 4 декабря 2021, 12:25
Пушилин и Пасечник, иллюстративное фото сепаратитских СМИ

Лидеры группировок "ЛНР" и "ДНР" Леонид Пасечник и Денис Пушилин получили партбилеты российской партии власти "Единая Россия".

Источник: "Единая Россия"

Детали: Партбилеты вручил в субботу председатель партии "Единая Россия", бывший президент и премьер РФ Дмитрий Медведев.

Кроме того, партбилеты партии власти РФ были вручены некоторым главам регионов и депутатам Госдумы РФ.

Торжественная церемония вручения партбилетов прошла перед открытием третьего, заключительного этапа съезда "Единой России" в субботу.

На нем должны быть переизбраны руководящие и центральные органы партии.

Украинская правда
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