Главам боевиков ОРДЛО вручили партбилеты "Единой России"

Лидеры группировок "ЛНР" и "ДНР" Леонид Пасечник и Денис Пушилин получили партбилеты российской партии власти "Единая Россия".

Источник: "Единая Россия"

Детали: Партбилеты вручил в субботу председатель партии "Единая Россия", бывший президент и премьер РФ Дмитрий Медведев.

Кроме того, партбилеты партии власти РФ были вручены некоторым главам регионов и депутатам Госдумы РФ.

Торжественная церемония вручения партбилетов прошла перед открытием третьего, заключительного этапа съезда "Единой России" в субботу.

На нем должны быть переизбраны руководящие и центральные органы партии.