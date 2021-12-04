Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

От штамма "Омикрон" не зафиксировано еще ни одной смерти – ВОЗ

Суббота, 4 декабря 2021, 13:34
Getty Images

Штамм коронавируса "омикрон" не вызвал еще ни одного случая смерти в почти 40 странах, где он был обнаружен.

Источник: Всемирная организация здравоохранения в пятницу, сообщает Радио Свобода

Детали: ВОЗ подтвердила, что нужно время, чтобы определить, насколько заразен этот штамм, вызывает ли он более тяжелое течение заболевания, и насколько эффективны методы лечения и вакцины против него.

Предварительные данные свидетельствуют, что очень заразный вариант, впервые обнаруженный в Южной Африке в прошлом месяце, может вызвать более легкие симптомы, чем его предшественники, включая "дельту", которая сейчас является доминирующим глобальным штаммом.

Тем не менее, часть людей, инфицированных "омикроном", была госпитализирована, а смертность считается поздним индикатором. Вариант "омикрон" распространяется в то время, когда больницы в некоторых странах уже переполнены из-за всплеска заболеваемости, вызванного штаммом "дельта".

Читайте также: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Штамм COVID-19 "Омикрон": симптомы, мутации, заразность и эффективность вакцин

Темы: коронавирусВОЗ
powered by lun.ua
Главное сегодня

Лига Чемпионов: "Шахтер" умудрился упустить победу в последние секунды и покидает еврокубки

США не рассматривают вопрос об эвакуации своих людей из Украины – посольство

Байден перенес разговор с Зеленским, но снова поговорил с европейскими лидерами

Новости 7 декабря: переговоры Байдена и Путина, масштабное ДТП на Черниговщине

В Белом доме рассказали детали разговора Байдена с Путиным

Байден и Путин завершили встречу, разговор длился 2 часа - росСМИ

Все новости...
коронавирус
Covid в Киеве: 1588 новых случаев, 37 смертей
Число смертей от Covid в Украине немного снизилось: 436 за сутки
1% немцев инфицирован COVID — министр здравоохранения
Последние новости
00:55
Нигерийские боевики подожгли автобус с пассажирами, есть погибшие
23:59
Лига Чемпионов: "Шахтер" умудрился упустить победу в последние секунды и покидает еврокубки
23:39
Путин сказал Байдену, что это НАТО "пытается освоить украинские территории" – Кремль
23:03
США не рассматривают вопрос об эвакуации своих людей из Украины – посольство
22:45
Для россиянина-киллера чеченского командира в Берлине просят пожизненное
22:24
Байден перенес разговор с Зеленским, но снова поговорил с европейскими лидерами
22:05
Новости экономики: детали "экономического паспорта", резервы
21:49
Родительский контроль и упоминание о перерывах: Instagram вводит функции безопасности подростков
21:37
Минюст Грузии оштрафовали за слив видео с Саакашвили
21:18
АМКУ еще не принял решение о разрешении Хмельницкому и партнерам приобрести "Большевик"
Все новости...