От штамма "Омикрон" не зафиксировано еще ни одной смерти – ВОЗ

Штамм коронавируса "омикрон" не вызвал еще ни одного случая смерти в почти 40 странах, где он был обнаружен.

Источник: Всемирная организация здравоохранения в пятницу, сообщает Радио Свобода

Детали: ВОЗ подтвердила, что нужно время, чтобы определить, насколько заразен этот штамм, вызывает ли он более тяжелое течение заболевания, и насколько эффективны методы лечения и вакцины против него.

Предварительные данные свидетельствуют, что очень заразный вариант, впервые обнаруженный в Южной Африке в прошлом месяце, может вызвать более легкие симптомы, чем его предшественники, включая "дельту", которая сейчас является доминирующим глобальным штаммом.

Тем не менее, часть людей, инфицированных "омикроном", была госпитализирована, а смертность считается поздним индикатором. Вариант "омикрон" распространяется в то время, когда больницы в некоторых странах уже переполнены из-за всплеска заболеваемости, вызванного штаммом "дельта".

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