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Выборы президента Франции: правые "Республиканцы" впервые избрали кандидатом женщину

Суббота, 4 декабря 2021, 15:58
Выборы президента Франции: правые Республиканцы впервые избрали кандидатом женщину
Валери Пэкрес, фото AFP/Getty Images

Французская партия с правым уклоном "Республиканцы" (LR, бывшая UMP) избрала своим кандидатом на президентские выборы 2022 года Валери Пэкрес – нынешнюю президентку регионального совета столичного региона Иль-де-Франс.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает BFMTV.

В первом туре внутрипартийных соревнований Пэкрес заняла второе место, но во втором раунде одержала победу с 60,95% голосов и стала кандидаткой "Республиканцев" на президентских выборах. Ее конкурент Эрик Cиотти набрал 39,5% голосов, хотя в первом туре обошел Пекрес с небольшим отрывом.

Другие претенденты на роль кандидата - бывший переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье, Ксавье Бертран и Филипп Жювен, проигравшие в первом туре, призвали в дальнейшем поддержать кандидатуру Пэкрес.

"Республиканские правые возвращаются", - заявила Валери Пэкрес после объявления о её победе, добавив, что впервые в своей истории партия де Голля, Жака Ширака и Николя Саркози делегирует на выборы кандидатку.

"Мои мысли со всеми женщинами Франции", - отметила Пекрес, добавив, что в новой роли будет действовать с "полной силой, энергией и решительностью".

54-летняя Валери Пэкрес в политике уже около 20 лет на разных должностях. В 2007-2011 годах она была министром по вопросам высшего образования и науки в правительстве Франсуа Фийона, на короткое время - министром по вопросам бюджета и спикером правительства, до этого и после этого - депутаткой. Последние 5 лет Пэкрес является президенткой регионального совета Иль-де-Франс, отказавшись для этого от депутатского мандата, и в 2021 году была переизбрана на эту должность.

Избрание "Республиканцами" своего кандидата может повлиять на баланс поддержки кандидатов в президенты в будущих соцопросах, изменив выбор французов правого спектра взглядов.

До сих пор опросы демонстрировали, что главными конкурентами действующего президента Эммануэля Макрона станут либо лидерка правопопулистского "Национального объединения" Марин Ле Пен (проигравшая ему на выборах 2017 года), либо Эрик Земмур - политический комментатор, который уже стал главным соперником Ле Пен и имеет шансы выйти во второй тур с Макроном.

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Темы: Франциявиборы
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