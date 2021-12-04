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Вопреки ожиданиям России ВОЗ перенесла оценку "Cпутника V" на 2022 год

Суббота, 4 декабря 2021, 20:56
"Спутник V", фото AFP/Getty Images

РФ рассчитывала на одобрение "Спутника V" до конца текущего года, при этом эксперты Всемирной организации здравоохранения заявили, что приедут в Россию для повторной оценки препарата не ранее января 2022 года.

Источник: РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ВОЗ

Детали: В середине ноября глава РФПИ Кирилл Дмитриев говорил агентству Bloomberg, что ожидает одобрения "Спутника V" в ВОЗ до конца 2021 года.

РФПИ подал в ВОЗ заявку на одобрение препарата, который называет вакциной против коронавируса, еще в октябре 2020 года. В июне 2021-го комиссия ВОЗ нашла нарушения российском предприятии, производящем "Спутник V". Процедура одобрения вакцины была приостановлена.

В конце ноября представители ВОЗ вновь встретились с сотрудниками Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), который отвечает за распространение "Спутника V".

Дословно ВОЗ: "Компания (РФПИ - УП) обязалась представить подробную дорожную карту подачи данных, чтобы ВОЗ могла ускорить оценку вакцины. Представление данных ожидается к концу декабря 2021 года. Нельзя ожидать проведения инспекции до того, как данные будут представлены и оценены".

Темы: коронавирусВОЗРосcиявакцинация
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