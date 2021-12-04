В Индонезии произошло извержение вулкана

Жители индонезийского острова Ява вынуждены были спасаться бегством от огромного облака пепла из вулкана, вывергнувшегося уже второй раз за последние месяцы.

Источник: BBC

Детали: По словам очевидцев, густой "дождь" пепла из вулкана Семеру закрывал солнце в двух районах.

В настоящее время идет эвакуация людей.

Pekat banget asap erupsi Letusan Gunung Semeru.

Gunung Semeru meletus Sabtu sore 4 Desember 2021#semeru #semeruerupsi #GunungSemeru pic.twitter.com/vVBHbNC6ZK — Indonesia Most Viral (@indomostviral) December 4, 2021

Между тем, служба по мониторингу предупредила авиакомпании об облаке пепла, которое поднимается до 15 тысяч метров в высоту.

Извержение произошло в субботу около 14:30 по местному времени (09:30 по Киеву).

Местные власти запретили находиться ближе, чем в 5 км от кратера.

Консультативный центр по вулканическому пеплу (VAAC) в Дарвине, Австралия, сообщил, что пепел, похоже, оторвался от вершины и дрейфует к юго-западу над Индийским океаном.

Метеоролог из VAAC Кэмпбелл Биггз объяснил, что 15 тысяч метров (высота, которой достигает туча пепла) - это больше, чем крейсерская высота для большинства самолетов. Поэтому многие авиарейсы в этом районе вынуждены отклониться от курса, чтобы обойти вулкан.

Семеру – довольно активный вулкан, регулярно выбрасывающий пепел на высоту до 4 300 метров. При этом субботнее извержение, по словам метеоролога, свидетельствует о значительном увеличении его интенсивности.

Он добавил, что облако пепла должно постепенно развеяться.

Больницы в регионе оказывают помощь жертвам извержения – людей госпитализируют с ожогами от горячей пыли. Число пострадавших неизвестно, однако местные чиновники признают, что их будет много.

Справка: Семеру имеет высоту 3676 метров над уровнем моря и прежде извергался в декабре прошлого года, заставив тысячи местных жителей искать убежище. Индонезия расположена на Тихоокеанском "огненном кольце", где сталкиваются континентальные плиты, и это приводит к частой вулканической и сейсмической активности.