Под авто турецкого офицера обнаружили бомбу — он должен был работать на мероприятии с Эрдоганом

Турецкая полиция обнаружила и обезвредила бомбу под автомобилем турецкого офицера, назначенного для работы на мероприятии с участием президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Источник: Reuters со ссылкой на Anadolu

Детали: Автомобиль был припаркован у дома офицера в городе Нусайбин возле сирийской границы, откуда офицер должен был ехать 200 км до Сиерта, где Эрдоган позже выступил перед аудиторией под открытым небом.

Как сообщает Anadolu, начато расследование.

Как отмечается, Хамза Даг, заместитель председателя правящей партии Эрдогана, сказал, что полиция задержала обнародование информации во избежание негативной реакции общественности.